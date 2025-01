Sami Makkosen suurteokset yksissä kansissa Kalevalan 190-vuotisjuhlan kunniaksi

Vesterinen Yhtyeineen on Roosa nauha 2024 -suunnittelija – Yhtyeestä tänään julkaistava kirja on mukana kampanjassa 19.9.2024 10:31:24 EEST | Tiedote

Vesterinen Yhtyeineen on vuoden 2024 Roosa nauha -suunnittelija, ja Antti Heikkisen kirjoittama historiikki yhtyeestä on Roosa Nauha -tuotteena. Like lahjoittaa jokaisesta myydystä kirjasta euron syöpätutkimukseen kampanja-aikana 19.9.–31.10.