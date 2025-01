Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 23.1.2025

Roihuvuoren kirsikkapuiston tuleva kukinta kärsii puiden hoitovirheen vuoksi 21.1.2025 12:34:34 EET | Tiedote

Lähes sadan kirsikkapuun kukinta on todennäköisesti jäämässä totuttua heikommaksi urakoitsijan virheellisen hoitotyön vuoksi. Puistossa on yhteensä yli 150 kirsikkapuuta. Puista on leikattu runsaasti isoja oksia puiston kunnossapidon yhteydessä alkuvuodesta. Työstä ei ollut sovittu Helsingin kaupungin kanssa.