Oulun uusi pääpoliisiasema on valmis – vankila valmistuu loppuvuodesta 2025

Uusi pääpoliisiasema tarjoaa modernit ja turvallisuutta parantavat tilat, jotka sujuvoittavat henkilöstön työtä ja vahvistavat eri turvallisuusviranomaisten yhteistyötä. Rakennuksessa on myös poliisin, vankilan ja käräjäoikeuden yhteisiä tiloja, kuten asiakkaiden vastaanotto- ja tarkastustilat, turvatarkastus, kokoustilat sekä istuntosali. Nyt valmistuneeseen uudisrakennukseen sijoittuvat muun muassa poliisilaitoksen johto ja hallintoa, valvonta- ja hälytystoiminta, rikostutkinta ja poliisivankila. Lisäksi Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö siirtyy tiloihin.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että pääpoliisiasema on valmistunut laatu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti. Vankilan rakennustyöt etenevät suunnitellusti, ja niiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 lopulla”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisryhmän päällikkö Harri Karjula.

Yhteishanke on Suomessa täysin uudenlainen ratkaisu, jossa vankilan ja poliisin tilat sekä käräjäoikeuden istuntosalit rakennetaan samalle tontille sisäyhteydellä. Yhteinen tilaratkaisu tuo merkittäviä toiminnallisia, logistisia ja tilankäytöllisiä etuja. Koko hankkeen laajuus on noin 32 000 neliötä, ja kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa. Uusissa tiloissa tulee työskentelemään yhteensä noin 500 työntekijää.

Pääpoliisiaseman toiminta alkaa vaiheittain vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana, ja poliisi tiedottaa myöhemmin muuttoaikataulusta. Oulun keskustassa sijaitsevat asiakas- ja lupapalvelu palvelevat edelleen osoitteessa Kirkkokatu 13.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että henkilöstömme pääsee vihdoin työskentelemään saman katon alle nykyaikaisiin ja toimintaa tukevin tiloihin. Yhteisöllisyys, tiedonkulku ja yhteistyö paranevat merkittävästi, mikä tehostaa toimintaamme monin tavoin. Myös logistiset hyödyt, kuten kiinniotettujen kuljetusten vähentyminen ja läheinen yhteistyö tuomioistuimen sekä vankilan kanssa tekevät tästä kokonaisuudesta ainutlaatuisen koko Suomessa”, sanoo Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta.

Hanke on ollut merkittävä työllistäjä, työllistäen noin 600 henkilöä rakennusaikana. Rakennuttajana toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, joka toteuttaa hankkeen Senaatti-kiinteistöjen allianssimallilla. Vankilan toiminta ja Käräjäoikeuden istunnot alkavat Ruskonselässä alkuvuodesta 2026.

Ympäristöystävällinen rakentaminen ja uusiutuvan energian käyttö

Uuden pääpoliisiaseman ja istuntosalien rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2022, ja hankkeen päätoteuttajana toimii SRV. Hankkeessa huomioidaan valtion tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä, ja sekä Senaatti että SRV ovat sitoutuneet päästöttömään työmaahan.

Rakentamisessa on pyritty energiatehokkuuteen ja ympäristökuormituksen vähentämiseen, esimerkiksi työmaan lajitteluaste on 92 %. Rakennuksen katolle asennettu aurinkovoimala tuottaa noin 270 000 kWh uusiutuvaa energiaa vuodessa, kattaen noin 10 % kiinteistön vuosittaisesta sähköenergiakulutuksesta. Se vastaa yhteensä noin 130 kerrostalokaksion vuosittaista energiankulutusta. Lisäksi alueen luonnon monimuotoisuutta tuetaan hulevesien viivytysaltailla.

Uusiin tiloihin muuton jälkeen valtiolla ei ole käyttöä vanhan Haukiputaan poliisiaseman tiloille, joten niistä luovutaan. Senaatti aloittaa tilojen myyntivalmistelut, kun ne on tyhjennetty.