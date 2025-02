Mäntymäen asfalttiasema sai ympäristöluvan tiukennetuin ehdoin ja voi aloittaa toiminnan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan GRK Suomi Oy:n Mäntymäen asfalttiaseman toiminnalle. Päätöksessä on annettu raja-arvot poistokaasun haju-, hiukkas-, bentseeni- ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksille. Annetut raja-arvot ovat hakemuksessa esitettyjä alemmat. Lisäksi päätöksessä on määritelty raja-arvo asuinkiinteistöiden pihoilla esiintyvälle suurimmalle sallitulle hajupitoisuudelle ja toiminta-aikaa on rajoitettu arkipäiviin. Näillä lupamääräyksillä ehkäistään kohtuutonta hajuhaittaa ja mahdollisia toiminnasta aiheutuvia terveysvaikutuksia.

Ympäristölupa koskee asfalttiaseman toimintaa sekä asfaltti- ja lentotuhkajätteiden vastaanottoa, varastointia, käsittelyä ja hyödyntämistä asfaltin valmistuksessa. Asemalla ei ole aiempaa ympäristölupaa, vaan toimintaa on vuodesta 2021 harjoitettu rekisteröinti-ilmoituksen perusteella. Nurmijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päätti, että laitoksen toiminnalle on haettava ympäristölupa, koska toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua kohtuutonta rasitusta.

Asfalttiasema sai myös luvan aloittaa toiminta ennen lopullisen luvan lainvoimaisuutta. Tämän vuoksi toiminnalle on määrätty aloittamista koskeva vakuus. Lisäksi on määrätty jätteenkäsittelyä koskeva vakuus.

Mäntymäen asfalttiasema sijaitsee osoitteessa Hämeenlinnantie 55, Nurmijärvi.

Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa.