Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Talouden tasapainotuksessa onnistuttiin, viime vuoden alijäämä reilusti ennakoitua pienempi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aivoverisuonisairaudet lyhentävät naisten elinikää Päijät-Hämeessä – hyvinvointipalvelu ohjaa tarkastelemaan elintapoja 20.1.2025 08:59:36 EET | Tiedote

Sydänliitto on julkaissut uuden verkkopalvelun vaihdevuosia tai niiden esivaihetta eläville naisille. Hyvinvointipalvelu on osa Sydänliiton naisten sydänterveyden erityispiirteisiin keskittyvää Naisen sydän -hanketta, jonka yhteistyökumppanina Päijät-Hämeen hyvinvointialue on toiminut.