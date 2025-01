Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan uusi puheenjohtajisto painottaa avoimuutta ja aktiivisuutta toimikaudella 2025–2027

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut toimikaudelle 2025–2027, on valinnut varapuheenjohtajakseen kehittämispäällikkö Maria Lassila-Merisalon (Hämeen ammattikorkeakoulu). Puheenjohtaja on toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu (Säätiöt ja rahastot ry). Puheenjohtajisto korostaa avoimuutta ja aktiivisuutta toiminnan keskiössä.