Espoon Asunnoille rivitalokohde Espoon Mankkaalle

Espoon Asunnot on Espoon suurin vuokra-asuntojen tarjoaja, jonka tehtävänä on tarjota espoolaisille kohtuuhintaisia, turvallisia ja viihtyisiä koteja. Yhtiöllä on lähes 17 000 asuntoa, ja sen tavoitteena on käynnistää vuosittain 300 uuden asunnon rakennustyöt vastatakseen kaupungin kasvaviin asumistarpeisiin. Vuonna 2023 Espoon Asuntojen liikevaihto oli 158,4 miljoonaa euroa.