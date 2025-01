Suomen tislaajat vauhdittavat pohjoista EU-alkuperämerkintää Kuusikko-viskillä

Pohjoismailla on kansainvälisesti hyvä maine usealla rintamalla, mutta viskin osalta sama arvostus ei vielä näy kategoriatasolla. Pohjolan viskintekijät ovatkin päättäneet tehdä yhdessä rajat ylittävän aloitteen Nordic Whisky -alkuperän virallisesta EU-rekisteröinnistä. Suomalaiset toimivat tässä eturintamassa, ja hankkeen konkretisoimiseksi kuusi kotimaista toimijaa on luonut ainutlaatuisen Kuusikko Finnish Blended Malt Whisky -yhteispullotteen. Se on samalla ensimmäinen Nordic Whisky -nimikkeellä markkinoitava viski. Myös suuret kansainväliset viskiverkkokaupat ja pohjoismaiset alkoholimonopolit toivottavat Nordic Whisky -aloitteen tervetulleeksi, sillä erottautuminen “kaiken maailman viskien” joukosta on Pohjoismaiden laadullisesta kilpailuedusta huolimatta osoittautunut haastavaksi.

”Pidämme pohjoisten kollegoidemme kanssa alkuperämerkintää tärkeänä osana Nordic Whisky -identiteetin vahvistamista. Kilpailu maailman markkinoilla on kovaa, ja erottautuminen ilman vahvaa alueprofiilia on vaikeaa. Haluamme korostaa paikallisia ominaispiirteitämme ja luoda Pohjolaan oman, globaalisti tunnustetun viskialueen. Pohjoismaiset kollegamme jakavat saman ajatuksen, joten teemme nyt yhdessä pioneerityötä ensimmäisen valtiorajat ylittävän alkuperämerkinnän saamiseksi”, taustoittaa Teerenpelin tislaamoyrittäjä Anssi Pyysing, joka on Nordic Whisky -hankkeen vetäjä Suomessa.

Alkuperämerkintä takaa virallisen statuksen, joka auttaa vahvistamaan pohjoismaisen viskin asemaa maailmalla. Alkoholijuomista EU:n rekisteröimän alkuperäsuojan ovat aiemmin saaneet esimerkiksi ranskalainen konjakki ja samppanja, kreikkalainen ouzo, suomalainen vodka sekä italialainen grappa.

Kuusikon yhteispullote on maailman onnellisin viski

Suomalaiset The Helsinki Distilling Company, Kyrö Distillery Company, Teerenpeli Distillery, Ägräs Distillery, Valamo Distillery ja Beer Hunter’s Old Buck julkaisevat yhdessä Kuusikko Finnish Blended Malt Whisky -yhteispullotteen, jolla konkretisoidaan suomalaisen ja pohjoismaisen viskin erityisyyttä. Kuuden tislaamon lippulaivaviskeistä koostetun sekoituksen reseptiikasta vastaa viskiasiantuntija Jarkko Nikkanen.

”Kuusikko nimenä viittaa luonnollisesti tislaamoiden lukumäärään, mutta myös viskistä etsimääni aromi- ja makuprofiiliin. Kuuden tislaamon tuotanto tarjoaa makuun laveutta, sillä mukana on niin ruis- kuin ohramallasviskejä sherry- ja bourbontynnyreistä savulla sekä ilman. Kuusikko tuo esille havumetsien tuttua tunnelmaa neulasten, kuusenkerkän ja yrttisen raikkauden muodossa ja sen tuoksu on täynnä kepeän savuista sekä raikkaan kuulasta virettä. Maussa rukiin selkeä rooli taittuu lakritsaiseen yrttisyyteen, jonka savuinen huntu kietoo syliinsä metsänhengen lailla”, kuvailee Kuusikko-viskin reseptiikasta vastannut Jarkko Nikkanen.

Pohjoismaisissa viskeissä ei ole vain yhtä ainoaa tyyliä, sillä tislaamot hyödyntävät monipuolisesti erilaisia viljoja ja kypsytysmenetelmiä. Kaikkia tuottajia yhdistää kuitenkin vahva panostus laatuun, tuotannon ja raaka-aineiden avoimuuteen sekä halu kehittää paikallista raaka-ainepohjaa. Suomalaiset tuottajat korostavat erityisesti pohjoisten olosuhteiden, kuten lyhyen, mutta intensiivisen kasvukauden luomia syviä ja voimakkaita makuja.

“On hienoa päästä tekemään yhteistyötä ja pullottamaan viskiä viiden parhaan suomalaiskollegan kanssa. Voikin sanoa, että Kuusikko on maailman onnellisin viski, jossa konkretisoituu suomalainen viskiosaaminen ja yhteishenkemme. Se on samalla osa laajempaa pohjoismaista liikehdintää alkuperämerkinnän saamiseksi alueellemme. Rajat rikkova yhteistyö on alallamme ainutlaatuista myös maailmassa”, iloitsee The Helsinki Distilling Companyn Master Blender Kai Kilpinen.

Vahva tuki yhteispohjoismaiselle hankkeelle, tavoitteena myös tislaamojen ulosmyyntioikeus

Yhteispohjoismainen GI-hanke tukee myös Suomessa ajankohtaista keskustelua tislaamojen ulosmyyntioikeuksista. Tislaamojen mukaan ulosmyyntioikeus paitsi rikastaisi alkoholikulttuuria, myös kasvattaisi Suomen vero- ja vientituloja sekä tukisi maahamme kohdistuvaa ruokamatkailua. Pienpanimoilla ja viinitiloilla omien tuotteiden ulosmyyntioikeus jo on. Suomalaisten ja muiden pohjoismaisten tislaamojen yhteinen visio on vahvistaa asemaansa maailman viskikartalla, lisätä kuluttajien tietoisuutta pohjoismaisen viskin laadusta, kasvattaa alueen vetovoimaa ja luoda selkeät perusteet vahvalle, läpinäkyvälle yhteispohjoismaiselle brändille.

