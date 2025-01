Fingrid on valinnut reitin kantaverkon voimajohdolle Hausjärveltä Sipoon Anttilaan

Sähkönkulutuksen liitettävyys kantaverkkoon väliaikaisesti tiukilla eteläisessä Suomessa 21.1.2025 15:02:52 EET | Tiedote

Uuden teollisen kulutuksen liittämisessä kantaverkkoon on paikallisia rajoituksia eteläisessä Suomessa vuosina 2025-27, kunnes kantaverkkoa vahvistavat investoinnit valmistuvat. Liityntäkapasiteetin niukkuus on väliaikaista ja sen takana on sähkön kulutuksen ennakoitua nopeampi kasvu ja alueellisen säätökykyisen sähköntuotannon poistuminen käytöstä Etelä-Suomessa.