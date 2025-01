Turku Energia ottaa käyttöönsä uuden tiedotepalvelun kaukolämmön ja jäähdytyksen jakelukeskeytyksissä

Kaukolämpövuoto Urusvuoren alueella Turussa – vaikutuksia paikallisesti kaukolämmön jakeluun 3.12.2024 08:04:03 EET | Tiedote

Turku Energian kaukolämpöverkossa on havaittu Vajossuonkadun ja Rydöntien risteyksessä vuoto tiistaiaamuna 3.12.2024. Tarkka vikakohta on paikannettu ja korjaustöitä ollaan aloittamassa parhaillaan. Vuodolla on vaikutusta kaukolämmön jakeluun ja käyttöveden lämmitykseen ainakin Urusvuoren alueella. Vuodon takia alueen vesistöissä on havaittavissa vihreäksi värjättyä kaukolämpövettä tämän ja huomisen päivän aikana. Arviomme mukaan vuotokohta saadaan korjattua tiistai-iltaan mennessä.