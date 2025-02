Vuoden esikoisdekkari -palkinto Mikko Koivusalolle

"Mikko Koivusalon Nuku nuku nurmilintu on todella vetävä esikoinen. Monipolvinen juoni ja hyvät kehitelmät tempaavat lukijan mukaansa. Kirjan henkilögalleria on monitahoinen ja poliisityön kuvaus on uskottavaa. Tarinan käänteet ja juonen koukut tarjoavat lukijalle haasteen, jossa syyllinen tai syylliset eivät ole ilmeisiä. Dekkari käsittelee monia inhimillisen elämän teemoja, ja kirjailijan ote aiheisiin on raju mutta tuore. Koivusalon teksti on helppolukuista, ja juoni pitää lukijan mielenkiinnon hyvin yllä. Kirjailijan tulevia kirjoja kohtaan voi asettaa suuria odotuksia, jos hän jatkaa tällä vetävällä tyylillä."

Mikko Koivusalo (s. 1956) on kirjailija, suomentaja, säveltäjä ja sanoittaja. Hänen erikoisalueitaan ovat musiikkiteatteri, lastenteatteri ja komedia. Hän on myös suunnitellut Alias-lautapelin, ja hänelle myönnettiin taiteilijaeläke vuonna 2020.

Palkinnon perustelut löytyvät kokonaisuudessaan Suomen dekkariseuran verkkosivuilla osoitteessa:

https://www.dekkariseura.fi/vuoden-johtolanka/vuoden-johtolanka-2025/

Lisätietoja antavat

Vuoden johtolanka -raadin puheenjohtaja Satu Henttonen, Suomen dekkariseura,

puh. 040 5249199, satujami@gmail.com

Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo, puh. 040 5615203, sinipaloheimo@gmail.com

Haastattelupyynnöt

Mikko Koivusalon haastattelupyynnöt: Mikko Koivusalo, puh. 050 567 0331, mikkokoivusalo@mac.com tai Momentum Kirjojen tiedottaja Miksu Väkiparta, puh. 040 559 9575, info@momentumkirjat.fi

Kirjailijakuvat:

Mikko Koivusalo: https://www.facebook.com/mikko.koivusalo.7/photos

Toimituksille:

Suomen dekkariseura on vuonna 1984 perustettu yhdistys, joka Vuoden johtolanka -palkinnon jakamisen ohella julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Ruumiin kulttuuri -lehteä ja järjestää erilaisia dekkariaiheisia tapahtumia.

www.dekkariseura.fi

www.facebook.com/dekkariseura

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.