Merikarvialla ilmoittautuminen RatkaisuTori keskustelijaksi alkoi - tervetuloa!

Petri Huru vieraili Merikarvialla keskustellen alueellisista kehityshankkeista ja turvallisuusaiheista 20.1.2025 13:47:57 EET | Tiedote

Petri Huru vieraili tänään Merikarvian kunnassa. Hurun vierailu on osa Merikarvian kunnan yhteistyösarjaa alueen kansanedustajien kanssa. Tänään puhutti meriväylään liittyvät seikat ja Merikarvialle tärkeät Tuorilan alueen kehittämissuunnitelmat. Myös sivistystoimen teemoista keskuteltiin, lukiotoiminta on Merikarvialla kansainvälistä. Lukion rahoitukseen liittyvät lainsäädäntöuudistukset kiinnostaa luonnollisesti - sillä on iso vaikutus kunnan toimintaan. Sivistystoimi on kunnan toimialoista taloudellisesti tärkein. Myös lääkäripalvelujen jatkosta vaihdettiin ajatuksia. Toiveena on asiakaspalvelun pitäminen laadukkaana jatkossakin. Todettiinpa alueella tehdyn petohavaintojakin, susi ja ilves on nähty alueella. Satakunnassa susihavainnoista on keskusteltu vuosia ja sen kannan säätelyn tarkoituksenmukaisista keinoista on esitetty erilaisia näkökulmia.