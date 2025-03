Anu Pensolan uusi kirja vie lukijan Italian vuoristokyliin – elämänmuutoksen ja vapauden polulle

Vuosi Italiassa -teoksessaan Anu Pensola pureutuu syvällisesti siihen, mitä tapahtuu itsessä, perheessä ja parisuhteessa, kun opettelee luopumaan kaikesta siihen saakka elämässä haalitusta – kodista, ammatti-identiteetistä, tavaroista ja läheisistä. Samalla hän kuvaa, minkälaista on jättää taakseen kaikki vanha ja lähteä pakettiautolla kohti tuntematonta mukanaan vain lapsi, puoliso ja koira. Mitä mielessä pyörii, kun uusi koti löytyy aivan vieraasta kulttuurista ja maasta, jonka kieltä et osaa?

Kirjassaan Pensola jakaa 12 oivallusta, jotka ovat syntyneet hänen matkallaan kohti vapautta ja itsensä löytämistä. Kirja käsittelee muun muassa pelkojen ja epävarmuuden ylittämistä, oman elämän suunnan etsimistä ja kauniin yksinkertaisuuden löytämistä arjessa. Kirja haastaa lukijan pohtimaan, kuinka kultainen häkki voi murentua pala palalta ja miten elämään voi tuoda enemmän nautintoa ja rentoutta, vaikkapa suorittamisen ja uupumuksen keskellä.

Vuosi Italiassa on kirja kaikille, jotka kaipaavat muutosta, rohkeutta hypätä tuntemattomaan ja löytää yhteys itseensä ja elämäänsä. Se on teos, joka tarjoaa inspiraatiota ja rohkaisua kaikille, jotka ovat valmiita astumaan uuteen alkuun.

Vuosi Italiassa – 12 oivallusta vapaudesta ilmestyi 12.3.2025.

Kaikille avoin kirjan julkaisutilaisuus järjestetään torstaina 20.3.2025 klo 17.30 Helsingin keskuskirjasto Oodissa, Saarikoski-matolla.

Anu Pensola (ent. Harkki) on kuvataiteilija, kirjailija ja joogaopettaja, joka on työskennellyt pitkään media-alalla toimittajana, sisällöntuottajana ja visuaalisena suunnittelijana. Vuosien jälkeen hän päätti siirtyä kokonaan luovan työn pariin. Pensola on aiemmin julkaissut useita teoksia, kuten Puikoissa! (2006), Viritetty (2007) ja Unelmien kesäkoti (2009) sekä yhdessä Rasaliina Jänön kanssa Lulun ja Pikon kuvakirjaseikkailut (Kustannus-Mäkelä, 2021, 2022, 2024).

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.