Kokoomus nimitti puoluehallituksen vuodelle 2025

“Meille kaikki valtuutetut ovat sankareita” – Kokoomuksen kampanja nostaa esille valtuutettujen ison arvon 14.10.2024 11:01:45 EEST | Tiedote

Kokoomus on käynnistänyt kampanjan, jonka tavoitteena on osoittaa arvostusta kaikille niille, jotka osallistuvat yhteisten asioiden hoitoon kunnissa ja alueilla. Kunnallissankari -kampanja tuo esille tavallisten valtuutettujen ja ehdokkaiden ajatuksia sekä monikanavaisessa mainoskampanjassa että kokoomuksen omissa viestintäkanavissa. Koko syksyn jatkuva kampanja on samalla osa kokoomuksen ehdokashankintaa. “Paikallinen päätöksenteko on mittaamattoman arvokasta. Monelta tämä työ voi jäädä huomaamatta. Meiltä ei. Haluamme kampanjassa antaa arvostusta kaikille niille, jotka käyttävät aikaansa ja osaamistaan yhteisten asioiden hoitoon. Puolueesta riippumatta”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo. Kunnanvaltuutettuja on Suomessa lähes 9000 ja aluevaltuutettuja lähes 1400. Usein päätöksenteko vaatii yhteistyötä – myös puoluerajojen yli. Kampanjan tarkoituksena on kannustaa suomalaisia osallistumaan päätöksentekoon niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla. “Asukkaat tietävät parhaiten,