Kantaverkon siirtovarmuus pysyi hyvänä vuonna 2024

Sähkövarastojen verkkoliityntöjen väliaikainen rajoitus poistuu länsirannikolla Vaasan eteläpuolella 30.1.2025 09:51:17 EET | Tiedote

Fingrid poistaa rajoituksen sähkövarastoiden sähköverkkoon liittämisestä länsirannikolla Vaasan eteläpuolen osalta 1.2.2025 alkaen. Rajoitus voidaan poistaa suunniteltua aiemmin, koska suuntaajavaltaisen sähköjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi on kehitetty uusia menetelmiä ja yhdessä asiakkaiden kanssa on määritetty sähkövarastojen toiminnallisuudet, joilla tuetaan sähköjärjestelmän toimintaa. Sähkövarastot tarjoavat sähköjärjestelmälle joustoa, ja niiden sijainnilla on sähköverkolle suuri merkitys.