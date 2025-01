Toinen korjaus Finanssiala ry:n Talousguru-kisan finalisteja koskevaan tiedotteeseen 30.1.2025 kello 14.59

Talousgurun finaaliin selvitti tiensä 14 lukiolaista – seuraa suoraa lähetystä 27.2. Kauppalehden sivuilta

Talousgurun alkukilpailu käytiin heti loppiaisen jälkeen ylioppilaskirjoitusten tapaan kaikissa lukioissa samanaikaisesti. Alkukilpailuun osallistui noin 1 300 lukiolaista 125 lukiosta. 14 finalistin joukkoon valittiin perinteiseen tapaan 5 kilpailijaa alueidensa parhaina ja 9 absoluuttisesti parhaiden tulosten mukaan.

Lukiolaisten Talousguru-kilpailun finalistit 2025

(finalistit ovat listassa aakkosjärjestyksessä)

Aatos Caesar, Helsingin suomalainen yhteiskoulu

Elmo Eskelinen, Kuopion klassillinen lukio

Unna Eteläinen, Ounasvaaran lukio

Karri Hakkarainen, Tuusulan lukio

Ilmari Laine, Ressun lukio

Iivari Mantere, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

Vihtori Nuortimo, Säkylän seudun lukio

Lauri Nyhä, Tampereen klassillinen lukio

Paavo Pippola, Tampereen yliopiston normaalikoulu

Pessi Päivärinne, Kallion lukio

Kasperi Reunanen, Otaniemen lukio

Aslan Sandelin, Lahden yhteiskoulun lukio

Arttu Takkinen, Etelä-Tapiolan lukio

Jesse Touko, Oulunkylän yhteiskoulu

Lukiolaisten Talousguru on vuosittain järjestettävä lukiolaisten talousosaamista ja -ymmärrystä mittaava kilpailu, jonka pääpalkintona on opiskelupaikkoja peräti kahdeksassa suomalaisessa yliopistossa. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1997 lähtien.

Alkukilpailussa lukiolaisten taloustaitoja testattiin muun muassa tehtävässä, jossa vastaajien piti selittää lyhyesti termejä, kuten ASP-laina, paikallinen sopiminen, marginaaliveroprosentti ja määräaikaistalletus. Pisteitä oli mahdollista kerätä itselleen myös avaamalla, mistä sanoista talouteen liittyvät lyhenteet, kuten EKP, IBAN, WTO ja ROE tulevat.

Lyhyessä esseetehtävässä lukiolaiset pääsivät pohtimaan, miten maksutavat ovat muuttuneet ajan myötä Suomessa ja mitä vaikutuksia muutoksilla on ollut. Pitkä essee puolestaan laittoi nuoret vertailemaan investointien kehitystä eri maissa.

Tulevien viikkojen aikana esittelemme FA:n verkkosivuilla ja some-kanavissa kaikki 14 finalistia tarkemmin.

Finaalin suullisia pariväittelyitä voi seurata suorana Kauppalehden verkkosivuilta 27.2. klo 14.00 alkaen. Vuoden 2025 Talousguru julkistetaan samana päivänä klo 15.45 alkavassa palkintojenjaossa.