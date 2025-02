Juho Kuusijärvi on Arvo Partnersin uusi Marketing Lead

Arvo Partners on nimittänyt Juho Kuusijärven uudeksi Marketing Leadiksi vahvistamaan yrityksen kasvua, tunnettuutta ja markkinoinnin innovaatioita. Kyseessä on täysin uusi rooli, johon Juho tuo mukanaan lähes vuosikymmenen vankan kokemuksen digitaalisen markkinoinnin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämisen osa-alueilta. Juholla on syvä tuntemus yrityksen arvoista, tavoitteista ja toimintatavoista, sillä hän on ollut keskeisessä roolissa yrityksen markkinoinnin kehittämisessä jo ennen virallista nimitystään.

Arvon on aika näkyä

Arvo Partners nostaa markkinointinsa uudelle tasolle rakentaakseen siitä yhtä vaikuttavan menestystarinan kuin asiakkaidensa projekteista. Tämä panostus markkinointiin on keskeinen osa Arvon seuraavaa kasvuvaihetta ja heijastaa yrityksen kykyä luoda poikkeuksellisia tuloksia.

"Olemme ylpeitä historiastamme ja siitä, että olemme saavuttaneet näkyvyyttä vahvojen tulosten ja asiakkaidemme suosittelujen kautta. Toistaiseksi emme ole kuitenkaan tuoneet itseämme esille — suutarin lapsella ei ole ollut kenkiä. Nyt on kuitenkin aika tehdä osaamisemme ja asiantuntijoidemme vahvuudet näkyviksi myös laajemmalle yleisölle", Juho toteaa.

Menestyksen ytimessä rohkeus ja liiketoimintalähtöisyys

Juhon intohimo markkinointiin ja sitoutuminen Arvo Partnersin ainutlaatuiseen kulttuuriin tekevät hänestä luontevan valinnan tähän tehtävään. Hänen johtamistapansa saa aikaan innostavan työilmapiirin, joka rohkaisee tiimiä kehittämään innovatiivisia toimintatapoja ja vahvistamaan yrityksen kilpailukykyä. Juho pyrkii rakentamaan työympäristön, jossa työntekijät voivat saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset ja tuoda onnistumiset näkyville.

"Olemme erittäin ylpeitä saadessamme Juhon virallisesti vetämään Arvo Partnersin markkinointia. Tämä nimitys on merkittävä askel yrityksemme kehittämisessä, sillä Juhon johdolla markkinointimme on systemaattisempaa ja saamme valjastettua siitä huomattavasti aiempaa vahvemman tukijalan kasvuun. Juho on osoittanut olevansa paitsi näkemyksellinen ja rohkea kehittäjä, myös poikkeuksellisen sitoutunut viemään Arvo Partnersin viestiä eteenpäin niin sisäisesti kuin ulkoisesti”, sanoo toimitusjohtaja Matti Kojo.

Juho tähtää siihen, että Arvo Partnersista tulee Suomen johtava digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen toimisto. Tavoitteena on tulla tunnetuksi poikkeuksellisista menestystarinoista, kyvystä kiihdyttää asiakkaiden kasvua sekä energisestä yrityskulttuurista. Liiketoimintalähtöisellä ja dataohjatulla toimintatavallaan Arvo Partners haluaa näyttää, miten markkinointi voi toimia aitona kasvun moottorina läpi organisaation ja samalla vaikuttaa koko toimialan tulevaisuuteen.

Juho Kuusijärvi aloitti tehtävässään joulukuussa 2024.