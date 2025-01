Uusia näkökulmia ilmastotyöhön – Suomeen viisi uutta EU:n ilmastolähettilästä

Suomeen on nimetty viisi uutta ilmastolähettilästä, jotka Eurooppalaisen ilmastosopimus Climate Pactin sihteeristö valitsi hakijoiden joukosta joulukuussa. EU:n jäsenmaissa on nyt yhteensä lähes tuhat vapaaehtoista lähettilästä, joiden tehtävänä on jakaa luotettavaa tietoa, kannustaa toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja auttaa sopeutumaan sen tuomiin muutoksiin. Suomessa lähettiläitä on nyt 16, kun osa entisistä lähettiläistä on hakenut jatkokautta.