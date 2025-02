Maria Callas muistutti Pauliina Vanhataloa oman äänen tärkeydestä

Arvid Lydecken -palkinto Huolisyöpölle 14.1.2025 15:00:00 EET | Tiedote

Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat ry:n palkintoraati on valinnut Arvid Lydecken -palkinnon saajaksi Petra Heikkilän teoksellaan Huolisyöppö. Kirjan on kuvittanut Mirkka Eskonen. Tekijöiden ensimmäinen yhteinen kuvakirja kertoo kekseliäästi ja lämpimästi lapsen arjen huolista, ja se on myös Runeberg Junior -ehdokkaana.