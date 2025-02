Hoivarakentajat kasvuvauhdissa – palvelurakentamisen ja elinkaaristrategisen osaamisen tarve lisääntyy

Hoivarakentajien kasvunäkymät ovat erinomaiset: vuoden 2024 liikevaihto oli noin 32 milj. € ja liikevoitto noin 2,2 milj. €. Liikevaihtoennuste vuodelle 2025 on noin 50 milj. €. Puolet tänä vuonna rakennettavista palvelu- ja päiväkotihankkeista on kaupunkien ja kuntien KVR-toteutuksia. Toinen puoli on sosiaali- ja terveysalan toimijoille rakennettavia kohteita. Ennusteen liikevaihdolle on varmistettu rahoitus.