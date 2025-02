Häpeä estää pomoja puhumasta – uusi kirja esihenkilöiden jaksamisen tueksi

– Esihenkilön uupuminen on vakava terveysriski ja tulokseen vaikuttava tekijä, sanoo psykoterapeutti Risto Havunen.

”Ajatusmalli tuntuu olevan se, että koska johtajilla on isommat palkat, niiden pitää kestää kaikki vikisemättä. Jos et kestä, niin eroa.” – Toimitusjohtaja

– Johtajan ja esihenkilön jaksamisen ongelma on vakava henkilökohtainen terveysriski, mutta myös toiminnan tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä, sanoo sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Risto Havunen, jonka uusin kirja, Jaksamisen opas esihenkilölle (Alma Insights) ilmestyi hiljattain.

–Esihenkilön stressireaktiot ja uupumisoireet ovat yhteneväisiä muun organisaation kanssa, kuormitustekijät sen sijaan erilaisia.

Kirjan keskeisenä tavoitteena on tunnistaa yksilö- ja organisaatiotasolla vaikuttavat johdon kuormitustekijät ja vaikuttaa niihin ennakolta.

Miten minä, jonka pitäisi osata huolehtia muista, en osaa huolehtia itsestäni?

Esihenkilö vastaa roolinsa mukaisesti kokonaisuudesta, asiantuntija yleensä tarkemmin rajatusta osa-alueesta.

– Esihenkilö erottuu muusta organisaatiosta erityisesti siinä, että onnistuminen tapahtuu toisten onnistumisien kautta. Ihmisten johtajan tärkeitä työvälineitä kun ovat oma persoona ja vuorovaikutustaidot, Havunen muistuttaa.

Esihenkilön jaksamisen ongelmat vaikuttavat johdettaviin ja sitä kautta työntekijäkokemukseen, asiakaskokemukseen, tuloksentekokykyyn ja lopulta työnantajamielikuvaan asti.

Häpeä ja pelko estävät esihenkilöitä puhumasta uupumuksestaan

– Uupumuksesta puhumisen uskotaan leimavan tehottomaksi, heikoksi tai muutoin esihenkilörooliin kelpaamattomaksi. Puhuminen voi jäädä taka-alalle myös sen takia, että ammattirooliin kuuluu tiimin jaksamisesta huolehtiminen ja näin itsestä huolehtiminen jää taka-alalle. Myös seuraamusten pelko saattaa rajoittaa keskustelua omasta uupumuksesta.

Esihenkilötyö on erilaisten ongelmien ratkaisemista yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasoilla.

– Ratkaistavat asiat ovat usein moniulotteisia, ja taustalla olevia syitä ei välttämättä voi aina avata. Kuormitusta aiheuttavat myös henkilöristiriidat, suoritukseen liittyvän negatiivisen palautteen antaminen, hankalat asiakassuhteet, erilaiset toimintaan vaikuttavat sidosryhmät ja niiden tulosohjaus, uudistuksen ja muutoksen johtaminen, oman esihenkilön johtamiskäytännöt, työtahti ja arvostuksen puute.

Monen esihenkilön jaksamisongelmien taustalla on tyhjän päälle jäämisen kokemus ja tuen puute. Tähän liittyy usein myös yksinäisyyden kokemus.

– On lukuisia asioita, joista esihenkilö ei voi tai saa keskustella alaistensa kanssa. Lisäksi ihmisten johtajan rooliin liittyy ristiriitaisiakin tekijöitä: yhtäältä tulisi nähdä organisaation etu, toisaalta johtaa toimintaa edestä ja olla taustalla tukemassa. Esihenkilön vastuulla ovat työn johtamiseen liittyvät asiat, siis oikeus ja velvollisuus johtaa. Tähän kytkeytyy velvollisuus huolehtia alaisten työolosuhteiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Tyypillinen johtajan ja esihenkilön uupumiseen johtava polku alkaa työn tekemiseen kytkeytyvien kuormitustekijöiden, esihenkilörooliin ja ihmissuhteisiin liittyvien ongelmien kroonistumisesta erilaisiksi psykologisiksi kuormitustekijöiksi

”Yksi uupumisen taustasyy oli oma osaamiseni. Tunsin organisaation ihmiset ja asiakkaat niin hyvässä kuin pahassa, ja sitä kautta he alkoivat luottaa minuun kuin vuoreen. Ottaessaan minuun yhteyttä he tiesivät, että minä osaan ja pystyn auttamaan. Reagoin nopeasti, en osannut riittävästi delegoida ja heittää palloa takaisin, ohjata alaiselle itselleen. Lopuksi kannoin omieni lisäksi myös alaisteni murheita, kunnes uuvuin työtaakan alle.” – Kokenut esihenkilö uupumiskokemuksestaan

YTM, executive MBA Risto Havunen on sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti. Hän on toiminut yrittäjänä ja johdon konsulttina yli 25 vuotta ja kirjoittanut aiheesta useita johtamisoppaita. Vastaanotollaan hän keskittyy erityisesti esihenkilöiden hyvinvointiin. Hänen uusin kirjansa Jaksamisen opas esihenkilölle on käsikirja uupumuksen torjuntaan. Kirja tekee näkyväksi esihenkilöiden kuormitustekijät ja antaa keinoja jaksamisen tueksi.

Kirjan tiedot:

Risto Havunen

Jaksamisen opas esihenkilölle

ISBN: 978-952-14-5156-0

278 s., 57€