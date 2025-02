JULKAISUVAPAA 6.2.2025 KLO 13.00 | Tutkimus: Yli puolet eläkkeensaajista kokee, ettei eläke riitä – tilanne heikentynyt vuodentakaisesta

Vain noin 33 prosenttia eläkkeensaajista kokee, että heidän eläkkeensä on juuri nyt riittävä. Vielä vuosi sitten 35 prosenttia koki eläkkeensä riittäväksi. Yli puolet on myös joutunut tinkimään menoistaan.



Työeläkeyhtiö Ilmarisen tutkimuksessa selvitettiin eläkeajan talouteen ja varautumiseen liittyviä asioita, kuten eläkeläisten taloudellista tilannetta sekä talous- ja digitaitoja. Kyselyyn vastasi 1 069 eläkeläistä joulu-tammikuun aikana.

Kokemus omasta taloustilanteesta heikentynyt selvästi

Vastaajille jää pakollisten menojen jälkeen eläkkeestä käteen keskimäärin noin 500 euroa kuukaudessa. Vastaajista noin 33 prosenttia on sitä mieltä, että oma eläke on riittävä juuri nyt. Osuus on vaihdellut 27–40 prosentin välillä vuosina 2014, 2019 ja 2021–2024.

– Yhä useampi kokee eläkkeensä riittämättömäksi, ja yli puolet eläkeläisistä kertoo joutuneensa tinkimään menoistaan. Taustalla vaikuttaa Suomen talouden tilanne, kuten säästötoimenpiteet ja työllisyyskehitys sekä yleinen ilmapiiri. Vaikka Suomen eläkejärjestelmä on kansainvälisen vertailun mukaan maailman seitsemänneksi paras, olisi tärkeää kannustaa jokaista työikäistä varautumaan eläkeaikaansa jo varhain myös itse. Samalla tulisi löytää keinoja, miten mahdollisimman moni työhaluinen ja työkykyinen eläkeläinen saisi osa-aikatyötä, kommentoi Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Eläkkeensaajien taloustaidot hyvällä mallilla

Elintaso eläkkeellä vastasi odotuksia yli puolen vastaajista mielestä; 53 prosenttia vastaajista ei yllättynyt eläkkeelle jäätyään uuden elämänvaiheensa tuomista muutoksista elintasoonsa. Peräti 84 prosenttia kertoo seuraavansa aktiivisesti oman taloudellisen tilanteensa kehittymistä.



Talouden suhdanteita seuraa tutkimuksen mukaan 80 prosenttia eläkeläisistä. Tästä joukosta 70 prosenttia on sitä mieltä, että arjessa hyödyllistä taloustietoa on myös riittävästi saatavilla.



Alle 10 prosenttia tutkimukseen vastanneista ilmoitti, että ei seuraa talouden yleistä kehitystä eikä koe hyödyllistä taloustietoa olevan saatavilla.

Sijoittaminen koetaan monimutkaiseksi

Suhtautuminen sijoittamiseen jakaa vastaajia tasaisesti: 38 prosenttia kokee sijoittamisen monimutkaiseksi, 32 prosenttia puolestaan on päinvastaista mieltä. Epävarmojen osuus on niin ikään lähes kolmannes (28 %).

– Eläkeläisten taloustaidot ovat pääosin hyvällä tasolla, mutta yli kolmasosa kokee sijoittamisen liian monimutkaiseksi. Myös avovastauksissa sijoitusasiat korostuvat ja moni toivoo selkeää ja luotettavaa tietoa sijoittamisesta. Sijoitustietoisuuden lisääminen ei ole tärkeää vain eläkeläisille, vaan talousosaamista tulisi vahvistaa jo paljon aikaisemmassa vaiheessa. Siten yhä useampi olisi eläkkeelle siirtyessään toivottavasti varautunut eläkeaikaansa. Tämä tukisi pitkän aikavälin taloudellista hyvinvointia, Vatanen arvioi.

Erilaisia säästö- ja sijoittamiskohteita osaa vertailla oman arvionsa mukaan 50 prosenttia vastaajista. Myös käsitteet kuten ’inflaatio’ ja ’korkoa korolle -ilmiö’ ovat valtaosalle tuttuja (87 % ja 78 %).

FAKTA: Ennakoiden eläkkeelle 2025 -tutkimus



Ilmarisen tutkimus selvitti eläkeajan ennakointiin liittyviä asioita kuten eläkeläisten taloudellista tilannetta sekä talous- ja digitaitoja.

Kyselyyn vastasi joulu–tammikuussa 1 069 Ilmarisen eläkkeensaajaa, ja vastausprosentti oli 36 %. Osa vastaajista oli ollut eläkkeellä 2–4 kuukautta, osa yli vuoden ja osa yli viisi vuotta.

Tulokset kuvaavat hyvin alle 75-vuotiaita yksityisen sektorin eläkkeensaajia.

Tulokset julkaistiin Ilmarisen ja Vanhuustyön keskusliiton iAreena-webinaarissa 6.2.2025. Ilmarinen toteutti kyselytutkimuksen eläkeläisille jo 14. kerran.



