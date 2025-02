Uutta kansainvälistä tuotantoa Savonlinnaan – Norelco on Suomen ensimmäinen lisensoitu Okken-keskusvalmistaja

Schneider Electric valittiin kansainvälisessä vertailussa jälleen maailman vastuullisimmaksi 22.1.2025 12:06:03 EET | Tiedote

Schneider Electric on ensimmäinen yhtiö, joka on noussut kahdesti Corporate Knights Global 100 -listan kärkeen. Schneider Electric on ollut mukana listalla jo 14 peräkkäistä vuotta, joista seitsemänä se on noussut kymmenen parhaan joukkoon. Alkaneen vuoden menestys on jatkoa vuoden 2024 vahvalle kehitykselle muissa keskeisissä ESG-pisteytyksissä. Espoo, 22.1.2025 – Corporate Knights -konsulttiyhtiö on valinnut energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistuneen Schneider Electricin jälleen maailman vastuullisimmaksi yhtiöksi. Schneider Electric on ainoa yhtiö, joka noussut kahdesti Global 100 -listan ensimmäiselle sijalle. Schneider Electric on aiemmin ollut listauksen kärjessä vuonna 2021 yli miljardin euron liikevaihtoa tekevien yhtiöiden joukossa. Ennätyksellinen nousu listan ykkössijalle myös vuonna 2025 korostaa Schneiderin pitkäaikaista sitoutumista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa ESG-vastuullisuuskäytäntöihin ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapakysymyksissä. – Ke