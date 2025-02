Yrittäjägallup: Nato-jäsenyys tärkein investointihaluja lisäävä tekijä Suomessa

Yrittäjägallup: Yritysten tyytymättömyyden kasvu hallitukseen on pysähtynyt 23.1.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Puolet (51 %) yrittäjistä on tyytyväisiä hallituspohjaan ja 38 prosenttia on tyytymättömiä. Hallituksen toimintaan on tyytyväisiä 43 prosenttia ja tyytymättömiä 47 prosenttia. Tyytyväisyys on hieman vahvistunut viime marraskuusta. Viime syksynä alkanut tyytymättömyyden kasvu näyttää pysähtyneen. Yli 10 henkeä työllistävät ja teollisuusyrittäjät ovat tyytyväisimpiä.