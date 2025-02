Uusi S-market Pello avautuu torstaina 13.2.2025

Lohesta sen tunnistaa - tuttu sijainti vanhan myymälän naapurissa, Castrenin kuusen kyljessä

Muutto uuteen osoitteeseen on lyhyt, sillä vanhan myymälän ovelta uudelle on matkaa vain noin 150 metriä. Uudessa Pellon S-marketissa valikoimaa on pystytty kasvattamaan noin 900 tuotteella ja valikoimassa on panostettu erityisesti lähiruokaan pohjoissuomalaisilta tavarantoimittajilta, erikoisruokavaliotuotteisiin sekä raikkaaseen hedelmä- ja vihannesosastoon. Laajentuneen tuotevalikoiman lisäksi uusi myymälä helpottaa pellolaisten arkea tarjoamalla monipuoliset palvelut yhden katon alla. S-marketin laajan tuotevalikoiman, ostoskierrosta nopeuttavien pikakassojen sekä myöhemmin avattavan ABC-latausaseman lisäksi kiinteistöön tulevat mm. Alkon myymälä sekä pakettiautomaatit.

– Asiakkaidemme lisäksi myös me arinalaiset olemme odottaneet innolla uuden S-marketin avaamista. On ollut mahtavaa nähdä, mikä vaikutus avattavalla myymälällä on ollut jo nyt paikalliseen yhteisöömme. Ilmassa on selkeästi ollut havaittavissa kovaa kuhinaa ja on mahtavaa päästä vihdoin näyttämään pellolaisille uusi lähikauppa. Tuttuakin kuitenkin löytyy, sillä meidän mahtava tiimi on yhä palvelemassa teitä, kertoo marketpäällikkö Jaana Järvenpää.

– Myymälän valikoimassa on kuunneltu tarkalla korvalla pellolaisten toiveita. Hedelmä- ja vihannesosasto on myymälämme kruunu, paistopisteestä saa mukaan herkulliset lämpimäiset ja esimerkiksi tuoretuotteiden määrää on voitu kasvattaa noin 400 tuotteella. Jos oma suosikkituote sattuu uupumaan, niin tulkaahan kertomaan siitä meille arinalaisille, niin pyritään saamaan se valikoimaan. S-market Pello tarjoaa monipuolisen valikoiman lisäksi asiakkaille laajat aukioloajat helpottamaan elämää, edullisen hintatason sekä tietenkin asiakasomistajille kertyvän Bonuksen eli kannattaa tulla asioimaan, Järvenpää vinkkaa.

Asioinnin miellyttävyyttä ja huippuluokan energiatehokkuutta

Arinassa on tehty jo vuosien ajan töitä toimipaikkojen kehittämisessä mahdollisimman energiaviisaiksi ratkaisuilla, jotka lisäksi helpottavat henkilökunnan arkea sekä lisäävät asiointimukavuutta myymälässä.

– Asiakkaillemme panostukset asiointimukavuuteen näkyvät esimerkiksi käytävien tilavuudessa, selkeissä opasteissa, sekä hukkalämpöä vähentävissä ovellisissa ja kannellisissa kylmälaitteissa, jotka mahdollistavat tasaisemman lämpötilan myymälässä. Tämä lisää asiointimukavuuden lisäksi myös henkilökunnan työmukavuutta, kun kylmälaitteet eivät hohkaa viileää ilmaa koko myymälään. Kylmälaitteiden lisäksi energiankulutusta vähentävät myös esimerkiksi sähkökulutusta vähentävät led-valot. Henkilökunnan työskentelyä ja tehokkuutta parantavat muun muassa sähköiset hintanäytöt, vapauttaen näin enemmän aikaa asiakaspalveluun. Tärkeitä tekijöitä myymälän arjessa ovat myös panostukset materiaalien kierrätykseen sekä ruokahävikin minimoimiseen, sanoo Osuuskauppa Arinan ryhmäpäällikkö Ari Arolaakso.

– ­Upouuden S-marketin avajaisia juhlistetaan torstaista klo 10 alkaen ja ohjelmaa riittää koko loppuviikoksi. Torstaina ensimmäiset 500 asiakasta saavat Lapin Leipomon uutuustuotteen Savuriihileivän ja myymälän pihalta löytyy grillimakkaratarjoilu. Torstaina pihaan myös kurvaa S-Biilin väki auttamaan asiakasomistajuus- ja pankkiasioissa klo 10–17 eli kannattaa tulla kaupalle, Järvenpää toteaa.

Vanha S-marketti sulkee ovensa viimeisen kerran maanantaina 10.2.205. Uusi S-market Pello avautuu torstaina 13.2.2025 klo 10, osoitteessa Burmanintie 1, 95700 Pello.