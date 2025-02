Pikku-Finlandian siirto Medialukion lisätilaksi etenee – kyseessä Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen hanke

Medialukio tarvitsee lähitulevaisuudessa lisätilaa, kun sen opiskelijamäärä on kasvamassa yli 200 opiskelijalla. Lukion nykyinen vuokrattu lisätilapaviljonki ei pysty vastaamaan tähän tarpeeseen, vaan siitä luovutaan ja tilalle siirretään nykyisin Pikku-Finlandia-nimellä tunnettu rakennus, joka on tarkoitus sijoittaa pysyvästi Tapulikaupunkiin. Rakennus liitetään päärakennukseen yhdyskäytävällä, ja sinne sijoittuvat muun muassa lukion keittiö ja ruokala.

Esirakentamisen tontilla on tarkoitus alkaa syksyllä 2025, ja lisärakennuksen siirto alkaa tammikuussa 2026. Pikku-Finlandia palvelee Töölönlahdella vuoden 2025 loppuun saakka.

Lisärakennuksen sijoittamista varten Moisiontie 3:n tontille haetaan asemakaavasta poikkeamispäätöstä.

Pikku-Finlandia on suunniteltu muunneltavaksi ja siirrettäväksi

Pikku-Finlandia rakennettiin alun perin Finlandia-talon väistötilaksi perusparannuksen ajaksi. Rakennus on suunniteltu kaupungin puurakentamisen ja kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti niin, että sen voi perusparannuksen jälkeen hyödyntää kokonaan tai osittain koulu- tai päiväkotitilana. Medialukion käyttöön siirtyy osa rakennuksesta. Loppuosa on suunnitteilla siirtää Talin liikuntapuistoon pukuhuonerakennukseksi.

"Saamme tästä hankkeesta erinomaista kokemusta siitä, miten siirrettäväksi suunniteltuja rakennuksia voi hyödyntää julkisessa palvelurakentamisessa. Ratkaisu mahdollistaa tarvittavan lisätilan toteuttamisen hyvin pienillä hiilipäästöillä verrattuna uudisrakentamiseen", kertoo projektinjohtaja Mari Koskinen.

Hanke on nyt edennyt vaiheeseen, jossa sen hankesuunnitelma on lähdössä päätöksentekoon. Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsittelee hankesuunnitelmaa kokouksessaan 6. helmikuuta. Tämän jälkeen asia etenee vielä päätettäväksi kaupunginvaltuustoon. Hankesuunnitelman hyväksyminen on käytännössä päätös hankkeen toteuttamisesta.

Hankesuunnitelma julkaistaan Helsingin kaupungin Päätökset-palvelussa 3. helmikuuta rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esityslistan julkaisun yhteydessä.

Laajennushankkeen rakentamiskustannukset ovat kustannusarvion mukaan arvonlisäverottomana yhteensä 13 200 000 euroa marraskuun 2024 kustannustasossa.

Pikku-Finlandian rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Itse nimi Pikku-Finlandia on Finlandia-talon hallinnoima, joten siirron jälkeen rakennusta ei enää kutsuta tällä nimellä.