Kokoomus: Kun kunnissa ja hyvinvointialueilla käytetään sekä sydäntä että laskutaitoa, olemme oikealla asialla

Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehdään lähimpänä ihmisten arkea olevat päätökset. Siksi niiden taloudesta on huolehdittava niin, että hyvän elämän edellytykset ja toimivat palvelut toteutuvat riippumatta siitä, missä päin Suomea asuu, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

Kokoomus avasi lauantaina kunta- ja aluevaalikampanjansa ja julkisti vaaliohjelmansa. Ohjelmat julkistettiin heti Helsingistä Tallinnaan suuntautuvan vaaliristeilyn aluksi.

Kokoomus lähtee huhtikuun vaaleihin Oikealla asialla –sloganilla. Kantavana ajatuksena on, että kunnissa ja hyvinvointialueilla asiat on hoidettava niin, että hyvinvointi turvataan myös tuleville sukupolville.

“Hyvinvointi syntyy kunnissakin vain työstä ja yrittämisestä. Sieltä tulevat ne verotulot, joilla varmistetaan, että kunta tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta sekä täysipainoisen elämän mahdollisuuksia senioreille. Hyvinvointialueilla taas on tehty kovasti töitä ja löydetty ratkaisuja, joilla hyvät palvelut voidaan tuottaa entistä tehokkaammin. Myönteistä kehitystä on jatkettava määrätietoisesti”, Orpo sanoo.

Tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa



Kuntavaaleissa yksi kokoomukselle tärkeimmistä asioista on koulutus. Kokoomuksen tavoitteena on varmistaa, että koulutus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle on laadukasta, ja että oppimistulokset peruskoulussa kohenevat.

Kokoomuslaisessa kunnassa opettajat voivat keskittyä opettamiseen ja oppilaat oppimiseen. Kokoomus varmistaisi sopivan kokoiset ryhmäkoot, oppimisen tuen ja opettajille selkeät keinot puuttua häiriökäyttäytymiseen.

Kokoomuksen mielestä lasten ja nuorten hyvinvoinnista on huolehdittava entistä aktiivisemmin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja harrastusmahdollisuuksia. Kuntien tilat tulisi avata seurojen ja harrastejärjestöjen käyttöön.



”Tuoreen kansallisen koululaiskyselyn mukaan lähes joka viidenneltä yläkoululaiselta puuttuu harrastus. Nyt täytyy varmistaa se, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen”, Orpo sanoo.



Vastuullinen taloudenpito kunnissa tarkoittaa, että verotus ei kiristy ja että yritykset menestyvät ja työllistävät. Yksikään investointi kunnassa ei saa jäädä byrokratiasta kiinni. Kokoomus esittää muun muassa, että kunnat antavat lupaprosesseilleen käsittelyaikatakuun ja houkuttelevat yritystoimintaa aktiivisesti omista vahvuuksistaan lähtien.



Turvallisuus on perusedellytys ihmisten hyvinvoinnille. Kokoomus haluaa varmistaa, että kaikissa kunnissa ja hyvinvointialueilla on varauduttu suojaamaan kansalaiset kaikissa tilanteissa. Turvallisuus syntyy arkisista asioista, kuten katuvalaistuksesta ja liikenneturvallisuudesta, mutta myös kuntien ja hyvinvointialueiden varautumista kriiseihin on kehitettävä.



Hyvinvointia fiksuilla ratkaisuilla ja talousosaamisella



Jokaisen pitää saada hoitoa ja hoivaa – silloin kun sitä tarvitsee. Kokoomus haluaa uudistaa palvelut toimiviksi ja saada niin henkilöstön kuin rahatkin riittämään hyvinvointialueilla.

”Suomalaisilla on oikeus saada tarvitsemansa palvelut mahdollisimman nopeasti. Haluamme varmistaa, että jokainen pääsee sujuvasti hoitoon. Jonossa ei kukaan parane”, Orpo sanoo.

Kokoomuksen tavoite on, että omalääkärimalli otetaan käyttöön kaikilla hyvinvointialueilla. Oma tuttu lääkäri parantaa hoidon tuloksia ja vähentää päivystyskäyntejä. Parhaiden käytäntöjen ripeä käyttöönotto, digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen, palvelusetelien sekä yritysten ja järjestöjen hyödyntämisen lisääminen, sote-keskusten aukiolojen pidentäminen ja tuleva uusi Kela-korvausmalli ovat muita tärkeitä työkaluja kokoomuksen sote-työkalupakissa.

”Hyvinvointialueiden tulee keskittyä palveluiden kehittämiseen ja talouden tasapainottamiseen. Palvelut pitää uudistaa ihmisten ehdoilla, ammattilaisiin luottaen ja heidän osaamistaan hyödyntäen”, Orpo sanoo.



Kunta- ja aluevaalit järjestetään 13.4.2025. Ennakkoäänestys Suomessa on Suomessa 2.–8.4.2025 ja ennakkoäänestys ulkomailla 2.–5.4.2025.



Kuntavaaliohjelma:

https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-kuntavaaliohjelma-2025/

Aluevaaliohjelma:

https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-aluevaaliohjelma-2025/

Lisätietoja ohjelmasta: ohjelmapäällikkö Jeremias Nurmela +358 44 2907595, jeremias.nurmela@kokoomus.fi



Lisätietoja kampanjasta: kampanjaviestinnän päällikkö Kirsi Hölttä +358 50 3142555, kirsi.holtta@kokoomus.fi