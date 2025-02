Orpo: Kokoomus tarjoaa parasta vastinetta verorahoille

Hyvinvointi kunnissa ja hyvinvointialueilla voi perustua vain työhön ja yrittämiseen, ei velkaan eikä veronkorotuksiin, linjasi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puheessaan sunnuntaina.



”Vain huolehtimalla taloudesta voimme turvata ihmisille hyvän elämän edellytykset ja laadukkaat palvelut joka puolella Suomea”, Orpo sanoi kokoomuksen vaalikampanjan avajaisristeilyllä, joka suuntautui Helsingistä Tallinnaan.

Orpon mukaan kaupunkien ja kuntien käsissä on Suomen elinvoiman ja sivistyksen perusta.

Koulutus on erityisen tärkeää. Orpo muistuttaa, ettei hallitus ole leikannut koulutuksesta, eikä kuntien valtionosuuksiin ole koskettu. Hallitus on muun muassa vahvistanut peruskoulun rahoitusta 200 miljoonalla eurolla.

”Olemme lisänneet vuosiviikkotunteja, äidinkieltä ja matematiikkaa. Oppilaalle kuuluu rauha oppia ja opettajalla rauha opettaa.”



Orpon mukaan sekä oppilaille että opettajille pitää taata koulurauha ja riittävät resurssit.

”Kokoomuslaiset päättäjät varmistavat, että kunnissa opetuksen rahat riittävät. Yhdessä maailman parhaiden opettajien kanssa he huolehtivat, että opetus on laadukasta. Koulutus on meille sydämen asia”, Orpo sanoo.



Nuorille arjen pitää olla myös mielekästä. Orpo linjaa, että jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla ainakin yksi mieluisa harrastus.



Taloutta hoidettava vastuullisesti



Vastuullisesti hoidettu talous on kaiken perusta. Kuntien ja kaupunkien pitää tehdä kaikkensa, jotta yrittämiseen kannustetaan ja yritysten toimintaympäristö on kunnossa. Investoinnit eivät esimerkiksi saa kaatua byrokratian tai kaavoituksen hitauteen ja yritysneuvonnan pitää toimia yhden luukun periaatteella.



”Kun kunnassa on työtä ja yrittäjyyttä, siellä on riittämiin verotuloja, eikä kenenkään taskua tarvitse kaivaa syvemmältä. Me vastustamme kuntaveron ja kiinteistöverojen korotuksia. Kokoomus lupaa parhaan vastineen maksetuille verorahoille jokaisessa Suomen kunnassa”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan turvallisuudesta ei tingitä.

”Teemme kunnista vielä entistä turvallisempia. Paikkoja, joissa kaduilla ja jokaisella asuinalueella on turvallista.”



Palvelut kuntoon hyvinvointialueilla



Hyvinvointialueilla kokoomus haluaa keskittyä palveluiden kuntoon laittamiseen.

”Jokaisella vauvasta mummoon ja vaariin pitää olla tukea, hoitoa ja hoivaa, kun sitä tarvitsee – riippumatta siitä, missä päin asuu.”

Orpo muistuttaa, että edelliseltä hallitukselta jäi nykyiselle hyvinvointialueiden hallinnon raamit.

”Nyt me rakennamme niiden sisälle toimivat palvelut. Se tarkoittaa sitä, että meidän on saatava jonot lyhenemään, osaavaa henkilöstöä ja rahat riittämään.”

Orpo muistuttaa myös, että hyvinvointialueiden rahoitus on kolmannes valtion budjetista, ja ensi vuonna 2,2 miljardia euroa enemmän kuin viime vuonna. Hallitus ei siis leikkaa palveluista. Orpon mukaan kokoomus vastustaa maakuntaveroa.

”Se on kuin kaataisi vettä kaivoon.”

Kokoomus haluaa edistää omalääkärimallia, erityisesti ammatinharjoittajamallia, nopealla aikataululla.

”Kun lääkäriä tarvitsee, vastassa pitää olla tuttu ihminen, joka tuntee asiakkaan tilanteen. Samalla vähenevät käynnit päivystyksessä.”

Palvelusetelit, Kela-korvaukset, teknologian hyödyntäminen ja digitalisaatio auttavat tekemään asioita tehokkaammin ja paremmin, Orpo listaa.

Orpo asettelee tulevat päätökset kunnissa ja alueilla isompaan kuvaan.

Hallitus on päättänyt 9 miljardin sopeutuksesta, mitä suurin osa asiantuntijoista pitää välttämättömänä ja vastuullisena talouspolitiikkana talouden tervehdyttämiseksi.

”Olemme kantaneet vastuuta hallituksessa, eduskunnassa, hyvinvointialueilla ja kunnissa. Ja olemme valmiita kantamaan sitä vastakin. Olemme oikealla asialla.”