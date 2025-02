Keskustan Kettunen: Veroruhtinas Orpon luvattava verovainon loppuvan

Kaikkonen: Hallituksen linja maakuntalentoihin selvennettävä välittömästi 16.1.2025 10:45:13 EET | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii pääministeriltä linjausta maakuntalentojen tulevaisuuteen. Valtionyhtiö Finavian mukaan reittilentojen tukeminen moniin maakuntiin on lopetettava, mikä merkitsisi lentoyhteyksien katkeamista. Uutinen lentoyhteyksien vaarantumisesta on herättänyt huolta ympäri maan. Kaikkonen otti asiaan kantaa yleisötilaisuudessa Joensuussa perjantaina. - Valtio-omisteinen yhtiö kertoo, että lentoyhteydet on katkaistava. Yrityskenttään isketty epävarmuus jumittaa heti investointeja ja hidastaa kasvua. - Kokoomuksesta on selitetty, että lentokenttäverkko pysyy ennallaan. Se ei lohduta, jos Orpon hallitus lopettaa lennot näille kentille. - Mikä on hallituksen linja maakuntalentoihin? Pääministerin on välittömästi tehtävä selvyys asiaan ja lopetettava aiheutettu epävarmuus, Kaikkonen sanoo. Kaikkonen huomauttaa, että toimivat yhteydet vauhdittavat vientiä ja matkailua. Mikäli alueiden saavutettavuus heikkenee, seuraa taloudellisia tappioita. Pelissä ovat suor