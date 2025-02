Suomeen syntyy AV-alan huippuyritys, kun Fite ja DESK yhdistyvät

Kaupan tuloksena muodostuu asiantuntijayritys, jolla on markkinoiden vahvin AV-suunnittelu- ja -asennusosaaminen sekä erittäin monipuolinen nykyaikaisten työympäristöjen tuote- ja palveluvalikoima. Fiten asiakaskuntaan kuuluu muun muassa laaja joukko suuria kiinteistönomistajia, joilla on paljon digitaalisia mainospintoja, johtavat ulkomainosyhtiöt ja vähittäiskaupan toimijat sekä lukuisia yrityksiä, jotka tarvitsevat vaativia neuvottelutila- ja valvomoratkaisuja. DESK palvelee puolestaan lukuisia teollisuusyrityksiä ja hotelleja sekä laajaa määrää toimistoja.

– Fitestä tulee todellinen ammattilaisten yritys, sillä molempien yhtiöiden avainhenkilöiden lisäksi lähes kaikki työntekijät tulevat omistajiksi. Odotamme, että asiakkaat arvostavat sitä sitoutumista, josta tämä kertoo, Fiten toimitusjohtaja Kari Hyttinen toteaa.

– Olimme tunnistaneet, että molemmilla yrityksillä oli kiinnostusta kasvuun, ja palveluissamme on hyvin vähän päällekkäisyyttä. Uskomme, että yhdistyminen ja palveluvalikoiman laajentuminen nopeuttavat kasvua, DESKin toimitusjohtaja Elmo Väisänen kertoo.

Kaupan jälkeen Fiten pro forma -liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 20. Kaikki työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä. Uuden yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi tulee Kari Hyttinen ja toimitusjohtajaksi Elmo Väisänen.

DESKin hallituksen puheenjohtaja, teknologia-alojen sarjayrittäjä Lars Furuholm jatkaa vielä puoli vuotta Fiten neuvonantajana ja on tyytyväinen yrityskauppaan.

– Yli kymmenen vuotta kestänyt pitkäjänteinen työ, onnistuneet rekrytoinnit sekä vuosien varrella rakennetut luottamukselliset asiakassuhteet – molemmissa yrityksissä – luovat perustan monipuoliselle ja vahvalle uudelle Fitelle, jonka tarinassa alkaa uusi vaihe, Lars Furuholm sanoo.

Uusi Fite kilpailee monipuolisella asiantuntijuudella ja käytännön osaamisella

Fite on tunnettu AV-suunnittelun ja -asennuksen palveluistaan. Yhtiö toimittaa digitaalisia näyttöpintoja, led-seiniä ja mainospintoja kaikkialle, missä liikkuu paljon ihmisiä julkisessa liikenteessä, tapahtumissa, myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Valikoimaan kuuluu lisäksi vaativa valvomotekniikka ja neuvotteluratkaisut toimistoihin. DESKin vahvuus ovat neuvotteluratkaisut eli se toimittaa viestintätekniikkaa nykyaikaisten toimistojen erilaisiin neuvotteluhuoneisiin, työtiloihin, videoneuvottelutiloihin ja auditorioihin sekä järjestelmiä varausten ja vierailijoiden hallintaan.

– Jatkamme molempien yhtiöiden kaikkien asiakkaiden palvelemista – ja nyt pystymme tarjoamaan entistä monipuolisempia palveluita. Asiakkaillamme on palveluksessaan Suomen paras asennusorganisaatio, joka tuntee vaativat kohteet lentokentiltä messuhalleihin, sekä tiimi, joka hallitsee modernit toimistoympäristöt ja monimuotoiset tilat. Tekniikasta on eniten hyötyä, kun se on valittu oikein ja asennettu oikein, Kari Hyttinen sanoo.

