Pohde avaa Muhokselle lastenkodin

Lastenkoti Helmi aloittaa toimintansa Muhoksella helmikuun ensimmäisellä viikolla. Lastenkoti Helmi sijaitsee Muhoksen sosiaali- ja terveyskeskuksen viereen peruskorjatuissa tiloissa, joissa on aiemmin toiminut yksityinen palvelukoti.



Lastenkoti Helmessä korostetaan kodinomaisuutta. Lapsille tarjotaan turvallinen arki ja aikuisen läsnäolo. Lapset käyvät koulua kunnallisessa koulussa Muhoksella tai lähikunnissa ja saavat päivisin liikkua lastenkodin lähialueilla.



– Tuemme lasten koulunkäyntiä ja ohjaamme heitä ottamaan vastuuta omasta arjestaan. Teemme yhteistyötä jokaisen lapsen perheen, läheisten ja koulun henkilökunnan kanssa, kertoo lastenkoti Helmen vastuuyksikköpäällikkö Juha Huhtala.



Vastuuyksikköpäällikön lisäksi lastenkoti Helmessä työskentelee viisi ohjaajaa, kaksi sairaanhoitajaa ja vastaava ohjaaja. Kevään aikana Helmeen rekrytoidaan vielä viisi ohjaajaa.

Tukea lapsen tarpeen mukaan

Lapsen sijoittaminen oman kodin ulkopuolelle on aina viimeinen keino, ja ensin lasta ja perhettä tuetaan muilla tavoilla, kuten perhetyön avulla.



Lastenkoti Helmen perustason osastolla on seitsemän asiakaspaikkaa ja erityistason osastolla neljä. Vakavammin oirehtivat lapset sijoitetaan erityistason osastolle. Lastenkoti Helmeen voidaan sijoittaa lapsia, jotka esimerkiksi laiminlyövät koulunkäyntiä. Sijoitukseen voivat johtaa myös esimerkiksi haastava käytös, vuorovaikutuksen hankaluudet kotona, neuropsykiatriset vaikeudet tai itsetuhoisuus.



Lastenkoti Helmeen ei sijoiteta lapsia, jotka ovat väkivaltaisia eikä lapsia, jotka ovat tehneet vakavia rikoksia. Helmeen ei sijoiteta myöskään lapsia, jotka käyttävät säännöllisesti päihteitä.

Omaa palvelutuotantoa lisätään

Pohteen tavoitteena on lisätä omaa palvelutuotantoaan lastensuojelussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ohjaavan lain mukaan hyvinvointialueella tulee olla riittävä oma tuotanto palveluissa, jotka kuuluvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Myös Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa on päätetty, että omaa tuotantoa lisätään ja vahvistetaan ja ostopalveluja pyritään vähentämään.



– Lastensuojelussa Pohteella on tähän saakka ollut omana tuotantona vain yksi lastenkoti, mikä ei ole lainsäädännön hengen mukaista. Pohteella on maantieteellisesti sirpalemainen rakenne, joten on ollut ymmärrettävää, että omaa tuotantoa ei Pohjois-Pohjanmaalla aiemmin juurikaan ole ollut. On tärkeää, että julkinen ja yksityinen tuotanto saadaan parempaan tasapainoon, toteaa perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka.

Pohde etsii parhaillaan tiloja useammalle lastensuojelun sijaishuollon yksikölle, ja tavoitteena on avata lisää omaan palvelutuotantoon kuuluvia lastenkoteja.