Docrates Mehiläinen laajentaa Ruotsiin – uusi klinikka tarjoaa nopean pääsyn syöpähoitoihin

Kansainvälisesti tunnettu syövän diagnostiikan, hoidon ja seurannan edelläkävijä Docrates Mehiläinen avaa maaliskuussa 2025 toimipisteen Tukholmaan. Uuden klinikan ansiosta ruotsalaisten potilaiden on mahdollista päästä entistäkin nopeammin syöpälääkärin vastaanotolle ja jatkaa tarvittaessa diagnostiikka- ja hoitopolulle.



– Suomen tavoin myös Ruotsissa syöpädiagnoosien määrä kasvaa vuosittain. Molemmissa maissa naisilla yleisin syöpä on rintasyöpä ja miehillä eturauhassyöpä. Syöpäkuolleisuus on kuitenkin laskussa, sillä suurin osa syövistä voidaan hoitaa, jos ne diagnosoidaan varhaisessa vaiheessa, sanoo Docrates Ruotsin toimitusjohtaja Jani Mikkola.

– Docrates Mehiläinen on hoitanut ruotsalaisia potilaita jo yli 15 vuoden ajan, ja uuden klinikan ansiosta voimme tarjota potilaille entistä nopeamman pääsyn syöpälääkärin vastaanotolle ja hoitoihin, Mikkola toteaa.



Docrates Mehiläisen toiminta on kansainvälistä. Syöpäsairaalaan on hakeutunut hoitoon potilaita yli 60 eri maasta. Myös ruotsalaisia on hoidettu sairaalassa pitkään. Ruotsista hoitoon on hakeutunut yli 2 000 potilasta, joista 40 prosenttia on tullut Tukholman alueelta.



Potilaan ehdoilla



Docrateen Ruotsin klinikka tarjoaa potilaille pääsyn viivettä onkologin vastaanotolle, mahdollisuuden saada yksilöllinen hoitosuunnitelma ja pääsyn uusimpiin hoitoihin. Docrateen toimintatapaan kuuluu myös se, että jokaista potilasta tukee koko hoitopolun ajan oma tiimi, johon kuuluu onkologi ja sairaanhoitaja. Ajanvaraukset klinikalle avautuvat maaliskuussa.



Docrateen Tukholman klinikkaa on nimitetty johtamaan Karoliinisessa sairaalassa ylilääkärinä työskennellyt onkologi ja tutkija Renske Altena.



– Me kaikki tiedämme, että hoidon odottaminen diagnoosin jälkeen voi olla henkisesti raskasta, ja mahdollisuus keskustella eri hoitovaihtoehdoista asiantuntijan kanssa antaa potilaalle tarvittavaa varmuutta. Docrateella potilaat voivat valita koko hoitopolun tai vain osan siitä, kuten diagnostiikan tai uusimmat, tieteelliseen näyttöön perustuvat hoitomuodot, joita ei ole vielä saatavilla muualla, kertoo Ruotsin klinikan ylilääkäri Renske Altena.



