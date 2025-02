Lindströmin kasvutarina jatkuu – puolalainen HTS Rental yrityskaupalla osaksi Lindströmiä

Lindström sijoittaa kiertotalousyritys Resteriin ja nousee yhtiön toiseksi suurimmaksi omistajaksi 12.4.2022 13:25:31 EEST | Tiedote

Lindström Group on osallistunut maaliskuussa 2022 järjestettyyn tekstiilien kierrätysratkaisuja tarjoavan Rester Oy:n rahoituskierrokseen ja nousee yhtiön merkittäväksi vähemmistöomistajaksi. Osakkuuden myötä Lindströmin ja Resterin alkuvuonna 2021 alkanut yhteistyö Lindströmin Suomen ja Baltian poistotekstiilien jalostamiseksi teollisuuden uusiokäyttöön syvenee ja laajenee kansainvälisesti. Lindströmin strategisena tavoitteena on kierrättää 100 % poistotekstiilistään globaalisti vuoteen 2025 mennessä. Sijoitus tukee Lindströmin strategista tavoitetta rakentaa yhteistyössä kumppaniensa kanssa ympäristöystävällisiä, kiertotalouteen pohjautuvia tekstiilipalveluja. Rester on toimialansa tunnettu pioneeri, jonka toiminta on vakaalla pohjalla ja käyttämä teknologia skaalattavissa. Resterin jalostamaa uusiokuitua käytetään esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa kankaiden tai teknisten tekstiilien valmistukseen sekä rakennusteollisuudessa eristys- ja komposiittimateriaalien sekä akustiikkalevyje