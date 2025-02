Sote-keskusten ja Tyks Laboratorioiden chatit ovat avautuneet Varha-sovelluksessa

Varhan palveluissa asioi noin 350 000 asiakasta vuodessa. Kaikkiaan Varhassa on yli 100 palvelualuetta ja noin 18 000 ammattilaista, jotka voivat hyödyntää digitalisaatiota asiakastyössä. Jokaiseen asiointiin voi tulevaisuudessa liittyä jokin digitaalinen osio, kuten esimerkiksi chat, viesti, ajanvaraus, etävastaanotto tai digitaalinen hoitopolku.

– Digitaalisuus tuo paljon lisämahdollisuuksia perinteisen lähipalveluasioinnin rinnalle. Tavoitteenamme on, että Varha-sovellus mahdollistaa uudenlaisen asiakaspalvelun, kun asiakas saa hoidettua asiansa entistä useammin itsenäisesti ilman ammattilaista. Myös ammattilaisella on käytettävissään asiakkaasta ennen asiointia aiempaa enemmän tietoa, jolloin asia on helpompi ja nopeampi ratkaista, ohjelmajohtaja Tapio Järvenpää kuvailee.

Varha-sovelluksen odotetaan vähentävän asiointia niin puhelimissa kuin paikan päälläkin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja Varha-sovelluksen välille tullaan rakentamaan integraatioita, jotka mahdollistavat helpon ja sujuvan käyttökokemuksen asiakkaille ja ammattilaisille.

Varha-sovellusta tullaan kehittämään vuosien 2024–2026 aikana. Sovelluksessa avautuu uusia palveluja joka kuukausi.

29. tammikuuta Varha-sovelluksessa ovat avautuneet seuraavat palvelut:

Sairastaminen ja terveydenhoito -chat,

Laboratorion neuvonta -chat,

Turun diabetesvastaanoton asiakkaille tarkoitetut etävastaanotot, kiireetön viestipalvelu ja esitietokysely,

Tyks Fysiatrian asiakkaille tarkoitettu kiireetön viestintä ja esitietokysely,

Sosiaali- ja vammaispalveluiden alle 65-vuotiaille omaishoidon asiakkaille tarkoitettu ammattilaislähtöinen viestipalvelu.





Kevään 2025 aikana Varha-sovelluksessa on avautumassa uusia palveluja mm. ikääntyneille ja lapsiperheille.

Sote-keskuspalvelut ottavat ensiaskeleitaan Varha-sovelluksessa

Sote-keskuspalvelut ovat avanneet Varha-sovelluksessa Sairastaminen ja terveydenhoito -chatin, joka on vaihtoehtoinen yhteydenottoväline puhelimelle. Chat alkaa oirearviokyselyllä, jonka jälkeen sairaanhoitaja arvioi asiakkaan hoidon tarpeen, antaa jatkohoito-ohjeet sekä ohjaa tarvittaessa oikeaan palveluun. Chat palvelee kaikkia varsinaissuomalaisia suomeksi ja ruotsiksi ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–14. Chattiin tunnistaudutaan joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

– Chat sopii parhaiten yksittäisen oireen tai sairauden hoitoon. Se ei sovellu välitöntä akuuttihoitoa vaativien päivystysasioiden hoitoon. Toivomme asiakkaiden valitsevan joko puhelimen tai chatin asiointikanavaksi, eikä molempia yhtä aikaa, yliopistollisen sote-keskuksen johtaja Susanna Laivoranta-Nyman korostaa.

Chatin ollessa suljettuna, omaa hoidon tarvetta voi edelleen arvioida Omaolo-palvelussa (omaolo.fi). Oirearviot antavat asiakkaan oireisiin sopivan ja lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon tarpeestasi. Oirearvio yhdistää asiakkaan tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiselle asian kiireellisyyden mukaan. Omaolo-palvelu on käytössä 24/7. Hätätilanteissa ei tule jäädä odottamaan chatin avautumista, vaan soittaa 112.

Reseptien uusintapyynnöt voi edelleen tehdä helposti OmaKanta-palvelussa (kanta.fi).

Tyks Laboratorion neuvonta -chat tarjoaa tässä vaiheessa ohjausta ja neuvontaa

Laboratorion neuvonta -chat antaa alkuvaiheessa neuvontaa mm. laboratoriotutkimuksiin valmistautumisessa, sopivan laboratorion valitsemisessa ja ajanvarausasioissa. Chat palvelee ma-pe klo 7–14.30. Chattiin tunnistaudutaan joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Laboratorioajanvarauksen voi tehdä osoitteessa tyks.vihta.com tai soittamalla numeroon 02 313 6321 (ma-pe klo 7–14.30). Tällä hetkellä laboratorion puhelinpalvelussa hoidetaan 7000 puhelua kuukaudessa, päivittäin puheluita tulee 300-900 kappaletta. Erityisesti maanantait ja pyhäpäivien jälkeiset arkipäivät ovat ruuhkaisia.

Kevään 2025 aikana laboratorioiden ajanvarauspalvelu on tulossa osaksi Varha-sovellusta, samoin kiireetön viestipalvelu. Tyks-sairaalapalveluiden digipalvelut siirtyvät Varha-sovellukseen laajemmin vuoden 2025 aikana.

Suun terveydenhuolto otti chat-palvelun käyttöön nopeasti viime syksynä

Suun terveydenhuollon chat on palvellut varsinaissuomalaisia nyt neljä kuukautta, ja sen kautta on asioinut lähes 900 asiakasta. Chat -palvelut jakautuivat aluksi kiirehoitoon, kiireettömään hoitoon ja neuvontaan. 29. tammikuuta alkaen näihin palveluihin on päässyt kätevästi yhdestä ja samasta Suun ja hampaiden hoito -chatista. Asiakaspalaute suun terveydenhuollon chatista on ollut erittäin hyvää.

– Potilas saa tällä hetkellä chatin kautta yhteyden suun terveydenhuollon ammattilaiseen hyvin nopeasti. Siitä palvelua kiitetäänkin, että se on nopea, sujuva ja näppärä. Eniten käytetty palvelu on kiireettömän hoidon ajanvaraus, joka tehdään chatissa hoidon tarpeen arvion perusteella, suun terveydenhuollon johtaja Marina Merne-Grafström sanoo.

Suun terveydenhuollon kiireettömät ajanvaraukset ja hoidon tarpeen arviointi ovat tässä vaiheessa mahdollisia Turun, Naantalin, Loimaan, Paraisten, Kemiönsaaren, Kustavin, Oripään, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin, Vehmaan Auran, Pöytyän, Liedon, Marttilan ja Koski Tl:n asukkaille. Loput kunnat saadaan mukaan vaiheittain kevään 2025 aikana. Etenemiseen vaikuttaa käynnissä oleva asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämistyö.

