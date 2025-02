Monipuolista ja omaleimaista lähitoritoimintaa Juupajoen Perjantaiklubilla

Juupajoen kunnan ja Mäntänvuoren Terveyden järjestämä Perjantaiklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Toiminta on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, jotka kokevat tarvitsevansa mielekästä sisältöä arkeensa, seuraa, tukea tai apuakin. Toiminta on avointa kaikille.

Perjantaiklubin ohjelmassa on ajankohtaisia aiheita, vaihtuvia teemoja ja vierailijoita, hyödyllistä tietosisältöä sekä kaiken kaikkiaan omaleimaista juupajokelaista ilmettä. Tämän lisäksi tarjolla on muiltakin Lähitoreilta tuttua palveluneuvontaa.

Kunnan tärkeimpiä tehtäviä on tukea ja edistää kuntalaisten hyvinvointia, ja meillä sitä tehdään muun muassa näin, kertoo Juupajoen kunnan hyvinvointijohtaja Anne Tuovila. Osallisuuden tarjoaminen ja yksinäisyyden vähentäminen ovat Perjantaiklubien keskeisiä tehtäviä. Jokaisella kerralla on tarjolla kiinnostava kattaus hyötyä ja huvia, hyvää seuraa, tukea sitä tarvitseville sekä maksuton keittolounas, lisää Tuovila. Perjantaiklubin lisäksi palveluneuvontaa Juupajoella saa kerran kuukaudessa myös seurakunnan Toivontuvalla

Ketterät toimintamallit mahdollistavat Perjantaiklubin

Pirkanmaan pienimmässä kunnassa Perjantaiklubit keräsivät jo pilotointivaiheessa keväällä 2024 keskimäärin parikymmentä kävijää kerralla, niinpä toimintaa jatkettiin saman tien myös syyskaudella. Toiminnasta on nyt tullut vakiintunut osa kuntamme tarjoamia hyvinvointipalveluita, ja kevätkaudella 2025 järjestämme viisi Perjantaiklubia lisää, hyvinvointijohtaja Tuovila kertoo.

Arkiaamupäivän ajankohdan vuoksi Perjantaiklubin kävijäkunnassa korostuvat ikäihmiset, mutta toiminta on kaikille avointa. Kävijät ovat olleet tyytyväisiä Perjantaiklubien ohjelmaan ja iloisia siitä, että paikalla on töissä tuttuja kunnan työntekijöitä. Järjestelyistä vastaavina klubiemäntinä toimivat kunnan hyvinvointijohtaja ja vapaa- aikakoordinaattori. Myös muut kunnan viranhaltijat poikkeavat usein paikalla, näin palautteen antaminen suoraan kunnalle on helppoa myös tätä kanavaa käyttäen.

Vapaa-aikakoordinaattori Moona Räty kiteyttää, että Perjantaiklubi toteutetaan samassa ketterässä yhteispelin hengessä, kuin moni muukin oivaltavasti järjestetty palvelu Juupajoella. Pienessä kuntaorganisaatiossa ja rajallisilla resursseilla ne kuuluisat ”ei-kenenkään-hommat” hoituvat sujuvasti, kun kaikki osallistuvat ja yhdessä tehdään, Räty jatkaa.

Monipuolinen ohjelma rakennetaan kävijöitä kuullen

Perjantaiklubilta saa aina neuvontaa hyvinvointialueen palveluista, asumisen vaihtoehdoista, Kelan etuuksista, harrastusmahdollisuuksista tai vaikkapa järjestöjen ja yksityisten yritysten palveluista ja toiminnasta. Saatavilla on myös apua erilaisten hakemusten tai lomakkeiden täyttämiseen, digilaitteiden käyttöön tai muihin arjessa askarruttaviin kysymyksiin.

Kävijöiden toiveet ovat vaikuttaneet myös kevään ohjelmistoon. Tulossa on tietoa kotivarasta, edunvalvonta-asiaa ja turvapalvelupuhelimen esittelyä. Perjantaiklubille saapuvat vierailemaan niin paikallinen nuorisovaltuusto, avoimen päiväkodin lapset kuin fysioterapeuttikin. Luvassa on myös askartelua, ulkoilua ja kevätjuhla.

Juupajoella nuorisotilanakin toimiva vapaa-aikatalo tarjoaa Perjantaiklubin kävijöille mainioita mahdollisuuksia monenlaiseen ajanvietteeseen. Klunilla kävijät voivat pelata biljardia, soittaa bänditilan soittimia tai pelata lautapelejä. Myös lattiashakki, ilmakiekko tai vaikkapa sisäsulkapallon pelaaminen onnistuu. Klubilta voidaan kävijöiden niin halutessa lähteä liikkumaan lähiluontoon, esteettömälle laavulle tai vaikkapa ulkokuntosalille.

Perjantaiklubilla ei kuitenkaan tarvitse tehdä mitään erityistä. Aikaa voi viettää vanhojen tai uusien tuttujen kanssa, kunnan henkilökunnan kanssa jutustellen tai vaikkapa Unoa pelaillen. Jokaisella kerralla on tarjolla maksuton keittolounas. Mukana voi olla ruuan valmistamisessa tai kattamisessa.

Perjantaiklubit keväällä 2025

Perjantaiklubille (Kirkkotie 1, 35500 Korkeakoski) ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, mukaan voi tulla koko aamupäiväksi tai vain piipahtamaan. Jokaisella kerralla tarjolla myös maksuton keittolounas. Ohjelmarunko:

klo 9 aamukahvit, lyhyt piristävä aktiviteetti

klo 10–11 päivän aihe, mahdollinen vierailija(t)

klo 11–12 keittolounaan valmistus yhdessä ja ruokailu, lopuksi mukava rentoutus

31.1.2025 klo 9–12: Kirjastovierailu, nuorisovaltuusto vierailee ja peluuttaa digitaalisia pelejä, keskustelua kotivarasta

21.2.2025 klo 9–12: Avoin päiväkoti Kettula tulee mukaan klubille, ohjelmassa askartelua, pelejä, lauluja yhdessä lasten kanssa

28.3.2025 klo 9–12: Turvapalvelupuhelimen esittelyä, fysioterapeutti, askartelua, visailua

25.4.2025 klo 9–12: Kävelyretki kävellen Pikkukirkolle

23.5.2025 klo 9–12: Edunvalvonta-asiat (juristi Laura-Maija Rantanen Ylä-Hämeen OP), kevätjuhla

Perjantaiklubin emäntinä toimivat kunnan vapaa-aikakoordinaattori Moona Räty, hyvinvointijohtaja Anne Tuovila, kirjastovirkailija Jutta Kaarema sekä Mäntänvuoren Terveyden palveluneuvoja Jaana Hytönen.

Pirhan palveluneuvoja on tavattavissa Juupajoella kerran kuukaudessa myös seurakunnan Toivontuvalla (Koskitie 62, 35500 Korkeakoski). Tarjolla on henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten palveluihin sekä muihin arkea askarruttaviin kysymyksiin. Keväällä 2025 palveluneuvoja tavattavissa Toivontuvalla 23.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 15.5.2025.