Pihla Groupin tehtailla saavutettiin upea merkkipaalu, kun 600 päivää ilman poissaoloja vaatinutta työtapaturmaa täyttyi

Pihla Groupin henkilöstö on kerännyt valtavat määrät turvallisuushavaintoja ja pitänyt turvallisuuspäiviä ja siten välttynyt työtapaturmilta. Tulokset puhuvat toimenpiteiden puolesta: Ruoveden ja Klas1:n tehtailla on jo yli 600 päivää ilman poissaoloja vaatinutta työtapaturmaa ja Haapajärvellä yli 500 päivää – kyse on teollisessa tuotannossa valtavan hienoista suorituksista ja olemme näistä todella ylpeitä, kertoo toimitusjohtaja Antti Vuonokari.

Teollisella toimialalla työturvallisuus nousee työhyvinvoinnin lisäksi aina keskiöön. Hyvällä tasolla oleva työtyytyväisyys kannattelee työturvallista kulttuuria. Henkilöstön omalla aktiivisuudella ja tietoisuuden lisäämisellä on valtava merkitys työturvallisuuden kehittymiselle ja näiden kehittyessä moni työturvallisuusriski vältetään. Pihla Group mittaa työtyytyväisyyttä osallistumalla Great Place to Work -tutkimukseen. Yhtiö on saavuttanut useita vuosia peräkkäin noin 80 % tulostason, mitä voidaan pitää teollisessa toiminnassa erittäin hyvänä tuloksena.

Työtapaturmat ovat yksi kestävän kehityksen mittareistamme

Työturvallisuuteen investointi on niin meille kuin asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ensiarvoisen tärkeää. Työturvallisen kulttuurin ylläpitäminen alkaa aina tietoisuudesta. Koulutamme henkilöstöämme niin tehtailla kuin muissakin toiminnoissa työturvalliseen toimintaan. Seuraamme sekä raportoimme tiiviisti työturvallisuuslukujemme kehittymistä ja toimintaamme tehtailla auditoidaan säännöllisesti. Jokainen havainto tai tapaturma käsitellään yksitellen, ettei sama vahinko toistu uudelleen.

– Terveenä töihin ja lopulta terveenä eläkkeelle on yrityksellemme tärkeä arvositoumus, toteaa Antti Vuonokari.