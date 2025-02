Kiinteistömaailman vuosi 2024 ja näkymät alkaneeseen vuoteen 2025: Takaisin kasvuun haastavissa markkinaoloissa

Kiinteistömaailma Suomessa

Kiinteistömaailma-ketju välitti vuonna 2024 Suomessa lähes 11 500 myynti- ja vuokrakohdetta. Käytettyjen ja uudiskohteiden myyntivälitystä oli niistä pitkälti yli 8 600 kappaletta. Yli 98 prosenttia kaikista välitetyistä kohteista on käytettyjen kohteiden välitystä, mikä on historiallisesti katsottuna poikkeuksellisen korkea osuus ja kuvastaa uudiskohdekaupan erittäin vaisua vuotta 2024.

Kasvua edellisvuoteen nähden oli käytettyjen ja uusien kotien myyntivälityksessä 4 prosenttia, kun Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton raportoima koko markkinan kasvu oli 1 prosenttia. Kasvu tehtiin kokonaisuudessaan käytetyillä asunnoilla. Myös vuokravälityksessä nähtiin 4 prosentin kasvu edellisvuoteen peilaten.

”Haastavissa oloissa onnistuimme kasvattamaan välitettyjen kohteiden määrää markkinaa enemmän. Keskeinen tekijä tässä on yhteismyyntimallimme, jossa koko välittäjäverkostomme edistää kaikkien välitettäväksemme annettujen kohteiden myyntiä”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.

Suomen toimintojen liikevaihto oli yhteensä 45,0 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 3 prosenttia.

Vuonna 2024 käytettyjen kerrostaloasuntojen keskineliöhinta oli Helsingissä 5 356 euroa, missä on 2,3 %:n laskua vuoden takaiseen. Tampereella keskineliöhinta oli 3 248 euroa, missä oli 0,6 %:n nousua, Turussa 2 844 (-0,4%), Oulussa 2 319 euroa (-2,0%) ja Jyväskylässä 2 158 euroa (+2,7%) (lähde: KVKL:n HSP-data).

Ketjuyritysten liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa

Selkeästi suurin osa Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvista yrityksistä teki voitollisen tuloksen myös vuoden 2024 haastavassa markkinassa. Kaikkien Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvien franchising-yritysten yhteenlaskettu liikevoitto kaksinkertaistui viime vuodesta 2,9 miljoonaan euroon.

”Vuotta voi kuvata kaksijakoiseksi. Haastavan alkuvuoden jälkeen käänne positiivisempaan nähtiin kesällä: heinäkuusta alkaen pääsimme raportoimaan kasvulukuja vertailukauteen nähden”, sanoo Mika Laurikainen.

”Kauppamäärien kasvu on kuitenkin ollut maltillista, ja matkaa muutaman vuoden takaisiin kauppavolyymeihin on edelleen”, hän lisää.



Yrittäjäverkostoon uusia yrittäjiä useille paikkakunnille

Kiinteistömaailma muodostuu Suomessa ketjujohdosta (Kiinteistömaailma Oy) sekä 70 itsenäisestä yrityksestä, jotka toimivat omilla paikkakunnillaan Kiinteistömaailman ketjuyrityksinä. Yhteensä näillä yrityksillä on 104 asuntomyymälää eri puolilla maata. Myymälöiden määrä kasvoi edellisvuodesta muutamilla kappaleilla, mutta ketjuyritysten määrä supistui niin ikään muutamilla, kun ketjussa toimivat yrittäjät yhdistivät voimansa muodostaen isomman ketjuyrityskokonaisuuden.

Ketjussa aloitti vuoden aikana uusia yrittäjiä Oulussa, Kajaanissa, Sotkamossa, Joensuussa, Vaasassa, Lahdessa ja Espoossa, ja nykyiset yrittäjät laajensivat uusina paikkakuntina Ylöjärvelle ja Tuusulassa. Useat yrittäjät vaihtoivat asuntomyymälänsä sijaintia asiakasvirtojen kannalta optimaalisemmille paikoille niin pääkaupunkiseudulla kuin muilla paikkakunnillakin.

Uuden välitysjärjestelmän käyttöönottoa pilotoitiin nimettyjen ketjuyritysten kanssa. Käyttö laajenee vaiheittain alkaneen vuoden aikana. Uudessa järjestelmässä erityisesti mobiilikäytettävyyttä viedään merkittävästi eteenpäin. Digitaalisia asiointimahdollisuuksia hyödynnettiin muutoinkin asunto- ja kiinteistökaupassa jatkuvasti laajemmin.



Kiinteistömaailman välittämien käytettyjen kohteiden keskimääräinen myyntiaika lyheni 86 päivään, muilla kesto oli 134 päivää

Kaikkien Kiinteistömaailman välittämien käytettyjen kohteiden keskimääräinen myyntiaika vuonna 2024 oli 86 päivää, missä oli lyhenemistä edellisvuoden keskiarvosta 6 päivää. Kiinteistömaailman kohteissa kaupoille päästään tilastokeskiarvon valossa selvästi nopeammin kuin maassa keskimäärin: kaikkien muiden suomalaisten välitysliikkeiden keskimääräinen myyntiaika viime vuonna oli 134 vuorokautta. Kun Kiinteistömaailman luvut lasketaan osaksi kaikkia Suomen välittäjien avulla tehtyjä asunto- ja kiinteistökauppoja, muodostuu keskiarvoksi 127 päivää. Jos mukaan lasketaan myös uudiskohteet, kaikkien Kiinteistömaailman välittämien kohteiden myyntiaika oli keskimäärin 88 päivää, kun se muilla alan toimijoilla oli keskimäärin 185 päivää.



Ober-Haus Liettuassa, Latviassa ja Virossa



Kiinteistömaailma on omistanut vuodesta 2021 alkaen Liettuassa, Latviassa ja Virossa toimivan Ober-Haus A/S -yhtiön. Sillä on kaksi vahvaa liiketoiminta-aluetta: arviointipalvelut sekä kiinteistön- ja vuokravälityspalvelut. Vuonna 2024 Ober-Haus hoiti 15 000 arviointitoimeksiantoa ja 1300 välitystoimeksiantoa. Sen liikevaihto vuonna 2024 oli 7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 3 prosenttia.

Baltian maista Viron ja Latvian talouskasvu oli ennakkotietojen mukaan vuonna 2024 negatiivinen: Virossa -0,8% ja Latviassa -0,3%. Liettuassa päättyneen vuoden talouskasvun odotetaan asettuvan 2,4%:iin. Vuodelle 2025 odotetaan talouskasvua kaikkiin kolmeen maahan: Viroon 1,5 %, Latviaan 2,4 % ja Liettuaan 3,0 %.

Vuoden 2024 lopussa asuntojen keskineliöhinta oli Tallinnassa 3 045 euroa, missä on 9 %:n lasku vuoden takaiseen. Riiassa keskihinta oli 1 322 euroa, missä oli 2,3 %:n kasvua edellisvuoteen. Vilnassa keskihinta oli 2 646 euroa vuosikasvun ollessa 2,8 %.





Näkymät vuoteen 2025



Suomi



Kesällä 2024 alkaneen asuntokaupan elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2025. Sitä tukee viime vuoden syyskuussa alkanut korkojen lasku ja maltillistunut inflaatio; toisaalta huoli oman työpaikan säilymisestä painaa paikoin asunnonostohaluja. Jo vuoden 2024 kokonaiskauppamäärissä nähtiin muutamien prosenttien kasvua edellisvuoteen nähden lähes kaikissa suurimmissa kaupungeissa, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan ja vahvistuvan.

”Odotamme vuoden 2024 kasvuvauhdin (+ 4%) vähintään kaksinkertaistuvan alkaneena vuonna, odotustemme mukaan kaksinumeroiseksi”, arvioi Mika Laurikainen.



Asuntojen hintojen valtakunnalliseen keskiarvoon Kiinteistömaailma odottaa hienoista, enintään parin – kolmen prosentin nousua alkaneena vuonna. Huomattava kuitenkin on, että hintakehitysnäkymät poikkeavat eri alueilla suurestikin, jolloin valtakunnallista keskiarvoa yhä olennaisempi sekä asunnon ostajille ja myyjille on alueellinen hintakehitys. Myös eri asuntotyypeissä hintakehitysnäkymät vaihtelevat. Hyväkuntoisista, enintään parikymmentä vuotta vanhoista perheasunnoista on paikoin isokin pula, ja kohtuullisesti hinnoiteltuna ne löytävät ostajan nopeasti. Toisaalta asuntotyypeissä, joita on runsaasti tarjolla, ostajan markkina jatkuu edelleen. Tällaisia ovat tyypillisesti isoja remontteja vaativat kohteet.



Viro, Latvia ja Liettua

Edellä kuvattujen talouskasvuennusteiden valossa myös kiinteistömarkkinoiden tilanteen voi odottaa parantuvan vuonna 2025. Työmarkkinoiden kehitys on vahvaa, työllisyysasteet ovat lähellä ennätyskorkeuksia ja palkkojen kasvu ylittää hintojen nousun. Vähittäiskaupan kasvu on jo kiihtynyt Liettuassa; Viro ja Latvia seuraavat todennäköisesti perässä. Virossa ostovoiman kasvu pysynee heikompana kuin Latviassa ja Liettuassa verojen nousun ja korkean inflaation vuoksi. Liettuan väistyvän hallituksen suhdannepoliittinen budjetti lisää kasvua edelleen vuonna 2025.

Asuntokauppojen määrä (koko markkina) on vähentynyt kolmena peräkkäisenä vuonna Tallinnassa ja Vilnassa. Vuonna 2024 Tallinnan kauppamäärissä nähtiin laskua 3,7 % ja Vilnan kauppamäärissä 3,2 %. Riiassa yllettiin 3,6 %:n kasvuun. Positiivinen käänne nähtiin kuitenkin jo vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä: Tallinnassa ja Vilnassa tehtiin 13 % enemmän kauppoja kuin samaan aikaan edellisvuonna. Myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan alkaneena vuonna.



Lisätiedot:

hallituksen puheenjohtaja Risto Kyhälä, Kiinteistömaailma Oy ja Ober-Haus A/S, puh. 0400 998800

toimitusjohtaja Mika Laurikainen, Kiinteistömaailma Oy, puh. 040 5607514

toimitusjohtaja Tarmo Kase, Ober-Haus A/S, puh. (372) 665 9700