Sienimatkailusta elinvoimaa ja elämyksiä maakuntiin

Ruokakulttuurin ja luonnon yhdistäminen luo ainutlaatuisia elämyksiä, joissa vaikkapa nuotion ääressä valmistetut sieniruoat kruunaavat retken. Samalla sienimatkailu pidentää matkailusesonkia ja tukee kestävää kehitystä.

− Ohjattuun sieniretkeen voi esimerkiksi yhdistää säilöntätyöpajan tai palveluntarjoaja voi loihtia poimituista sienistä maukkaita herkkuja sillä aikaa, kun retkelle osallistuneet jo rentoutuvat saunan löylyissä, kertoo Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten matkailuasiantuntija Anna Rinteinen.

Buustia sienimatkailuun Satakunnassa ja Pohjois-Karjalassa





Satakunnan ja Pohjois-Karjalan alueilla sienimatkailu on vielä melko tuntematon ilmiö, vaikka alueilla on kaikki edellytykset sen menestykselle. Pohjois-Karjalassa sienet ja muut luonnonantimet ovat perinteisesti olleet osa ruokakulttuuria ja sieniä on kerätty vientiin asti. Satakunnassa sienien käyttö on yleistynyt vasta myöhemmin sotien jälkeen. Perimätietona sukupolvelta toiselle aikaisemmin siirtynyt sienituntemus on yhä enenevissä määrin myös digitalisoitumassa nuorten innostuessa sienestyksestä.

−Sienimatkailua kehittämällä pidennetään matkailusesonkia, tuodaan uusia tuotteita markkinoille ja parannetaan maaseutumatkailun kannattavuutta sekä lisätään turvallisuutta luonnossa liikkumisessa. Sienimatkailun kehittäminen edistää myös vähähiilistä matkailua sekä lisää matkailijoiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia, toteaa projektipäällikkö Terja Wahlberg Satakunnan ammattikorkeakoulun Matkailun kehittämiskeskuksesta.

Satakunnan ja Pohjois-Karjalan sienimatkailua kehitetään ja tuotteistetaan Mushroom Boost -projektissa. Projektissa luodaan ja vahvistetaan maakuntien sienimatkailuun perustuvaa liiketoimintaa muun muassa lisäämällä maaseudun matkailutoimijoiden tietoa tuotteistamisesta ja asiakasymmärryksestä sekä vahvistamalla sienimatkailun tunnettavuutta kohdemarkkinoilla.

− Nyt on oikea hetki matkailuyrittäjille tarttua tilaisuuteen ja tuoda markkinoille jotain uutta ja elämyksellistä. Sienimatkailu voi tarjota uniikin lisän alueen matkailutarjontaan ja houkutella luonnosta ja hyvinvointielämyksistä kiinnostuneita matkailijoita, kannustaa Wahlberg

Mushroom Boost-Sienimatkailusta uutta elinvoimaa Pohjois-Karjalaan ja Satakuntaan -projektin ensisijaisia kohderyhmiä ovat maaseudun matkailuyritykset, sienien hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset ja muut toimijat, kuten yhteisöt, kehittäjät ja kunnat. Projektin kesto on 1.1.2025-31.12.2026 ja rahoitusta projektille on saatu EU:n maaseuturahastosta.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Terja Wahlberg

Matkailun kehittämiskeskus, SAMK MKN Itä-Suomi

terja.wahlberg@samk.fi

044 710 3385

Matkailuasiantuntija Anna Rinteinen

MKN Itä-Suomi

anna.rinteinen@maajakotitalousnaiset.fi

043 827 3703