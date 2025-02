Väitös: Lapsuuden aivovamma lisää merkittävästi epilepsian ja ADHD:n riskiä

Aivovammojen tiedetään lisäävän myöhempää riskiä moninaisiin neurologisiin ja psykiatrisiin sairauksiin. Lasten aivovammoja on silti tutkittu vain vähän. Ainoastaan lapsuuden aivovamman ja epilepsian välistä yhteyttä on tutkittu laajemmin, muiden neurologisten ja psykiatristen sairauksien yhteys aivovammoihin on jäänyt muutamien pienten tutkimusten varaan. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lisääntynyt tietoisuus aivovammojen diagnostiikasta ja niiden kliinisestä merkityksestä on kuitenkin nostanut diagnosoitujen lasten aivovammojen määrää.

Juho Laaksonen tutki väitöskirjassaan, miten lapsuuden aivovamma vaikuttaa myöhempään riskiin sairastua epilepsiaan, ADHD:hen, MS-tautiin tai psykoottisiin oireyhtymiin. Laaksonen hyödynsi tutkimuksessaan terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin ja Kelan rekisterien tietoja. Näistä rekistereistä saatiin yli 70 000 aivovammasta kärsivää lapsipotilasta ja 60 000 ranne- ja nilkkamurtumaverrokkia. Kahdenkymmenen vuoden ajalta kerätty aineisto kattaa erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidettuja aivovammapotilaita, joiden vammat vaihtelivat lievistä aivotärähdyksistä vakaviin kallonsisäisiin vammoihin.

– Näin laajaa ja yksityiskohtaista tutkimusaineistoa ei ole koskaan aiemmin kerätty Suomessa. Kansainvälisestikin tarkasteltuna tämä kohortti on yksi laajimmista sekä pisimpään seuratuista. Tämä tekee tästä tutkimuksesta poikkeuksellisen arvokkaan ja ainutlaatuisen tiedonlähteen lasten aivovammojen vaikutusten ymmärtämisessä, Laaksonen kertoo.

Laaksosen tutkimus osoitti merkittävän yhteyden aivovamman, ADHD:n ja epilepsian välillä. Naisten osalta myös psykoottisten oireyhtymien riski oli hieman kohonnut. Riski oli erityisen suuri potilailla, joille oli suoritettu kirurginen toimenpide aivovamman vuoksi. MS-taudin ja lapsuuden aivovamman välillä yhteyttä sen sijaan ei todettu.

– Tulosten perusteella aivovammojen ennaltaehkäisy ja niiden varhainen tunnistaminen on tärkeää neurologisten ja psykiatristen sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, Laaksonen sanoo.

Juho Laaksonen on kotoisin Orimattilasta ja valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereelta vuonna 2023. Hän työskentelee tällä hetkellä Harjun terveydessä Lahdessa ja aloittaa ortopedian erikoistumisen Sairaala-Novassa Jyväskylässä huhtikuussa 2025.

Väitöstilaisuus perjantaina 7. maaliskuuta

Lääketieteen lisensiaatti Juho Laaksosen ortopedian alaan kuuluva väitöskirja Pediatric traumatic brain injury and later neurologic and psychiatric disorders tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 07.3.2025 klo 12.00 alkaen. Paikkana on Arvo-rakennuksen luentosali F114 (Arvo Ylpön Katu 34, Tampere). Vastaväittäjänä toimii dosentti Rahul Raj Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Ville Mattila Tampereen yliopistosta.