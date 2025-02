Itä-Suomen maanteiden korjaus- ja päällystystyöt 2025

Turvetuotantoalueiden ennallistamista vauhdittava PUHTI-hanke on käynnistynyt (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa) 27.1.2025 10:46:52 EET | Tiedote

Yhteistyöllä puhtia turvetuotantoalueiden ennallistamisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa (PUHTI) -hanke on käynnistynyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Sen tavoitteena on aktiivisella sidosryhmä- ja viestintätyöllä saattaa yhteen ennallistamisesta kiinnostuneet tahot ja aktivoida sekä viedä eteenpäin potentiaalisia ennallistamishankkeita sekä turvetuotannon kuormittamien vesistöjen kunnostustoimia. Hanke on rahoitettu Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).