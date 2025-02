ENNAKKOTIEDOTE: Kuinka tulla onnelliseksi? – Filosofi Frank Martelan uutuuskirja antaa tuoreen, yllättävän ja inspiroivan vastauksen

Tutkimusten mukaan jatkuva onnellisuuden tavoittelu tekee meistä onnettomia. Tie kohti tyytyväisyyttä alkaa väärien ajattelutapojen poisoppimisesta: lakkaa välittämästä, mitä muut sinusta ajattelevat, lakkaa mittaamasta arvoasi saavutustesi perusteella, lakkaa ottamasta tunteitasi niin vakavasti. Ohimenevän tyydytyksen ja tyhjän menestyksen sijaan kannattaa tavoitella asioita, jotka ovat itselle aidosti tärkeitä. Martela osoittaa, että kestävä onni löytyy, kun hyväksyy elämän sellaisena kuin se on ja vapautuu turhista rajoituksista. Kirjassaan hän yhdistelee uusinta tutkimustietoa, klassisten ajattelijoiden opetuksia ja oivalluksia arkielämästä.

Älä etsi onnea -kirjassa Martela listaa kuusi asiaa, joiden tekeminen kannattaa lopettaa, ja osoittaa kolme asiaa, joihin keskittymällä löytää elämälleen oikean suunnan. "Ole tyytyväinen nykyiseen samalla kun kilvoittelet tehdäksesi maailmasta paremman. Siinä kiteytys siitä, miten elämään kannattaa suhtautua", Martela tiivistää.

Frank Martela (s. 1981) on filosofi, tietokirjailija ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori. Hänen perimmäisenä päämääränään on tarjota oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisten kykyä elää hyvä elämä. Koulutukseltaan Martela on hyvinvoinnin psykologian dosentti, valtiotieteiden tohtori, filosofian tohtori ja diplomi-insinööri. Hän on kansainvälisesti arvostettu hyvinvoinnin asiantuntija, joka on julkaissut artikkeleita alan johtavissa tieteellisissä julkaisuissa ja antanut haastatteluja muun muassa CNN:lle, BBC:lle ja The New York Timesille. Martela valittiin juuri kansainväliselle Thinkers50 Radar 2025 -listalle, jolle nostetaan tulevaisuutta muokkaavia ajattelijoita.

Martelalta on ilmestynyt aiemmin tietoteokset Valonöörit (2015) ja Elämän tarkoitus (2020). Älä etsi onnea ilmestyy englanniksi 20.3.2025.

Frank Martela: Älä etsi onnea – Epätyypillisiä elämänohjeita nykyihmiselle

ilmestyy 8.3.2025

186 sivua

myös äänikirjana, lukija: Aarne Linden