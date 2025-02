Veikkauksen TotoTV on Suomen ravilähetysten koti – Kuvatuotanto kehittyy uuden kumppanin myötä

-Sopimus on mittava ja sillä on suuri merkitys Suomen ravikohteille sekä TOTO-peleille. Veikkaus on Suomen ravien koti ja olemme iloisia siitä, että voimme jatkossakin tarjota raveja seuraavalle ja pelaavalle yleisölle laadukkaat suorat TotoTV-lähetykset kotimaisista ravilähdöistä, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna iloitsee.



- Grassmarkin kanssa tehty yhteistyösopimus tuo kuvantuotantoon uudistuksia sekä parannuksia. TotoTV:n katsojakokemus tulee nousemaan kokonaan uudelle tasolle, Ahjolinna korostaa.



Grassmark Oy on suomalainen tv-tuotantoyhtiö, joka voitti kilpailutuksen kaikkien Suomessa järjestettävien ravitapahtumien kuvatuotannosta. Yhtiö käyttää lähetyksissään modernia pilviteknologiaa.

-Olemme ylpeitä saadessamme jatkossa vastata Suomen ravien TotoTV-tuotannoista. Tavoitteenamme on tarjota katsojille ensiluokkainen TotoTV-kokemus jokaisesta ravitapahtumasta, Grassmarkin toimitusjohtaja Markus Nurmi sanoo.

Ravilähetysten etäohjaamot sijaitsevat jatkossa Turussa ja Oulussa. Ravipaikkakunnille matkustavat tuotantopäivinä kameraoperaattorit ja kuva jaellaan pilviteknologialla ohjaamoihin sekä edelleen suoria lähetyksiä katsoville asiakkaille.



- Uuden tuotantokumppanin toimintamalli on tehokas ja joustava. TotoTV:n lähetysten viive pienenee tulevaisuudessa ja voimme tarjota jatkossa tallenteet aiempaa paremmalla laadulla, Veikkauksen TotoTV:n tuotantopäällikkö Timo Lämsä sanoo.



- Lauantain lähetykset pyritään tekemään paikan päältä ravipaikkakunnilta. Tämän myötä lähetykset vievät katsojat lähelle Suomen parhaita raveja haastatteluineen. Tuotannon uudistuksen myötä lähetyksissä nähdään jatkossa enemmän lämmittelyhavaintoja ja sosiaalisen median sisältöjä.



Veikkauksen TotoTV välittää suorinä lähetyksinä kotikatsomoihin yli 400 kotimaista ravitapahtumaa vuosittain. Kanava on katsottavissa veikkaus.fi:n kirjautuneille asiakkaille VeikkausTV:n kautta verkossa, mobiilina, IPTV:n kautta sekä kaapelioperaattorien tarjonnassa.



Solmittu yhteistyösopimus on voimassa suomalaisen rahapelaamisen lisenssijärjestelmään siirtymiseen saakka.



Veikkaus tulee myöhemmin tiedottamaan myös TotoTV:n studio- ja asiantuntijalähetysten erillisen kilpailutuksen lopputuloksesta.