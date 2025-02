Ilmastotyötä Kakolanmäen puhdistamolla

Itämeripäivä 29.8.2024: Jätevedenpuhdistus avainasemassa meren pelastamisessa 29.8.2024 08:44:30 EEST | Artikkeli

Itämeripäivä on vuosittainen juhlapäivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta ja sen suojelemisesta. Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suurimmat ongelmat Itämeren ekosysteemissä johtuvat rehevöitymisestä, joka on seurausta ravinteiden, kuten typen ja fosforin, pääsystä mereen. Jätevedenpuhdistus on keskeisessä roolissa ravinnekuormien vähentämisessä - Meillä Itämeripäivä on joka päivä!