Kutsu: Talouden pyöreä pöytä: Pääomat luontopääoman tukena – finanssiala julkaisee luontositoumuksensa 10.2.2025 klo 14.00–15.00

Luontokato on noussut vauhdilla rahoittajien ja yritysten asialistalle, ja ilmiö on tunnustettu ilmastonmuutoksen veroiseksi uhaksi. Luontokato on aiheena myös Finanssiala ry:n (FA) Talouden pyöreän pöydän webinaarissa maanantaina 10.2.2025 klo 14.00–15.00.