Paikkarin torpalla tehdään maisemankunnostustöitä

Senaatti-kiinteistöjen ja sammattilaisten toimijoiden välisissä keskusteluissa on noussut esille toive näkymien avaamisesta Sampomäen kesäteatterilta kohti Valkjärveä. Alueen käyttäjien toive tukee myös Senaatin tavoitteita alueen perinnemaisemien vaalimisesta ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä.

Näkymiä on tarkoitus avata näyttämön molemmin puolin kunnostamalla vesakoitunutta nuorta koivikkoa hakamaisemmaksi teatterin ja järven välillä. Työt jakautuvat kahdelle seuraavalle vuodelle, ja tavoitteena on, että aluetta voitaisiin jatkossa pitää avoimena laiduntamalla.

”Alueen metsät ovat 1800-luvulla olleet suurelta osin laidunnettuja, jolloin metsien rakenne ja kasvillisuus on poikennut huomattavasti nykyisen kaltaisista talousmetsistä” kertoo kunnostuksen suunnittelusta vastaava maisema-arkkitehti Mathias Wahlberg.

Kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan arvokas alue

Paikkarin torppa on Elias Lönnrotin lapsuudenkoti, joka sijaitsee Sammatissa, Valkjärven rannalla. Torppa rakennettiin noin vuonna 1800, ja Lönnrotin suku asutti torppaa vuoteen 1875 asti. Elias syntyi torpassa vuonna 1802 ja asui siellä vuoteen 1814 saakka, jolloin hän lähti kouluun Tammisaareen.

Paikkarin torppa ympäristöineen on nykyään Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa. Torppa on toiminut kotimuseona vuodesta 1887 asti, ja siellä on esillä Lönnrotiin liittyvää esineistöä. Museon avoinna pitämisestä vastaa Lohjan museo, ja se on avoinna yleisölle kesäaikaan.

Paikkarin torpan pihapiiriä ympäristöineen on hoidettu pitkäjänteisesti, ja alueen perinnebiotoopit on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi. Niitä hoidetaan vuosittain laiduntamalla ja niittämällä. Ympäristöä kunnostetaan vaiheittain resurssien mukaan.