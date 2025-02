Roosa nauha -keräys rikkoi ennätykset: suomalainen syöpätutkimus hyötyy

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä tuetaan erityisesti suomalaista syöpätutkimusta sekä myös Syöpäjärjestöjen Luoto-keskustelutukea, jota tarjoavat järjestön sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Syöpäsäätiö myöntää lahjoitusvaroista myös taloudellisia avustuksia sairastuneille, jotka ovat joutuneet syövän vuoksi heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. Viime syksyn keräys nosti esille keuhkosyövät. Tulos ylitti ennakko-odotukset jälleen kerran. Roosa nauha -keräyksellä saavutettiin kaikkien aikojen ennätys: 5,4 miljoonaa euroa.

"Roosa nauha -keräyksen uskomaton menestys on lahjoittajien ja keräykseen osallistuneiden ansiota. Yhdessä löimme aiemmat ennätykset nauhan suunnittelijan, Vesterisen Yhtyeineen kanssa. Vaikka taloudelliset ajat ovat haastavia, meillä Suomessa on jälleen osoitettu, että anteliaisuus, tuki ja yhdessä tekeminen ovat osa suomalaisten dna:ta. Kiitän lämpimästi jokaista keräykseen osallistunutta lahjoittajaa ja vapaaehtoista", sanoo Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.

"Roosa nauha -keräyksen tuloksena Syöpäsäätiö myöntää aiempaa merkittävämpiä apurahoja maan parhaille syöpätutkijoille tämän vuoden marraskuussa", vahvistaa Meller.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tuotoilla tuetaan kaikkien syöpien tutkimusta Suomessa. Keräys oli käynnissä 19.9. alkaen lokakuun 2024 loppuun. Syöpäsäätiö on Suomen merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja.

Roosa nauha -keräyksen tuotto syntyi nauha- ja rannekemyynneistä, Roosa nauha -yrityskumppaneiden kampanjatuotteista sekä yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksista. Nauhoja ja rannekkeita myytiin lähes 395 000 kpl.

Vesterinen Yhtyeineen kiittää lahjoittajia

Roosa nauhan ja rannekkeen suunnitteli Vesterinen Yhtyeineen. Koko bändi kannusti suomalaisia joukolla mukaan keräykseen syöpätutkimuksen puolesta. Kampanjan keulakuvana Tero Vesterinen kiittää kaikkia keräykseen osallistuneita.

"Roosa nauha -kampanjaan osallistuminen oli yhtyeellemme suuri kunnia. On hienoa käyttää ääntämme, joka meillä bändin suosion myötä on paisunut melko kuuluvaksi, tärkeiden ja yhteistä hyvää kerryttävien asioiden puolesta. Tämä Roosa nauha -kampanja on juuri sellainen! Toivomme, että olemme osallistumisellamme tehneet tätä äärettömän tärkeää asiaa entistä näkyvämmäksi ja tuoneet myös toivoa sekä lohtua sairauden kanssa painiville ja heidän läheisilleen. Annetaan tulevaisuudessakin toivon elää, autetaan ja kunnioitetaan toisiamme", sanoo Tero Vesterinen.

Roosa nauha -keräys: Yli 20 vuotta tukea syöpätutkimukselle

Roosa nauha -keräyksellä on kerätty varoja syöpätutkimukselle jo vuodesta 2003, eli jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tutkimuksen lisäksi Roosa nauha -varoilla tuetaan syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen tarjottavaa Syöpäjärjestöjen Luoto-keskustelutukea. Maksutonta keskustelutukea tarjoavat syöpään perehtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Lahjoitusvaroista myönnetään myös taloudellisia avustuksia sairastuneille, jotka ovat joutuneet syövän vuoksi heikkoon taloudelliseen tilanteeseen.

Syksystä 2020 alkaen keräys laajeni ja sillä tuetaan syöpätutkimusta yleisemmin. Roosa nauha -keräys tukee rintasyöpätutkimuksen lisäksi myös muiden syöpien tutkimusta.

Lahjoittajien tuella syöpätutkimus voi jatkua

Suomalaisen syöpätutkimuksen tavoitteena on tuoda korkeatasoiset hoidot potilaiden saataville mahdollisimman nopeasti. Maailmanluokan tutkimustyötä tekevillä huippututkijoillamme on kaikki edellytykset saavuttaa merkittäviä läpimurtoja, mutta epävarma rahoitustilanne asettaa heidän työlleen jatkuvia haasteita. Lahjoittajien tuki on ratkaisevan tärkeää tutkimuksen jatkuvuuden turvaamiseksi.

"Olen todella iloinen keräyksen lopputuloksesta. Syöpätutkimus luo toivoa ja kerätyillä rahoilla voidaan tukea tutkimusta. Merkitys maamme syöpätutkimukselle on erittäin suuri. Kiitos kaikille lahjoittajille!”, sanoo Tuula Vasankari, keuhkosairauksien erikoislääkäri, professori Turun yliopistosta, syöpätutkija ja Filha ry:n pääsihteeri, joka oli mukana Roosa nauha -kampanjassa keuhkosyöpäteeman asiantuntijana.

"Roosa nauha -keräyksen huikea tulos on osoitus siitä, kuinka tärkeää työmme on ja kuinka vahvasti ihmiset haluavat tukea syöpätutkimusta. Tulos lämmittää mieltäni syvästi ja toimii samalla merkittävänä luottamuksen osoituksena tutkimustyötä kohtaan. Tämä panos mahdollistaa uusien tutkimusaiheiden ja edistysaskelien tavoittelun, jotka voivat tulevaisuudessa parantaa hoitomahdollisuuksia suomalaisille syöpäpotilaille", sanoo kampanjassa mukana ollut keuhkosyöpätutkija, apulaisprofessori Heidi Haikala Tampereen ja Helsingin yliopistosta.