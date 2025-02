Satiirinen esikoisromaani pureutuu mielenterveyden häiriöiden hoidon epäkohtiin

Tomi Bergströmin romaani Olkiukko on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Millaista olisi, jos kaikki mielenterveyden häiriöt voitaisiinkin todeta yksinkertaisella ja kiistattomalla biologisella testillä? Tomi Bergströmin satiirisessa dystopiassa suorituskeskeinen psykiatrian tohtoriopiskelija Kai Virtanen osallistuu haltioissaan tutkimusprojektiin, jonka tarkoituksena on mullistaa mielenterveyshäiriöiden hoito. Jokainen osallistuja saa käteensä IDEA-rannekkeen, joka toteaa häiriön nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti ja tarvittaessa aloittaa käänteentekevän lääkityksen suoraan ilman yhteiskuntaa rasittavia käyntejä lääkärillä. Oikeastaanhan on kansalaisvelvollisuus osallistua tutkimukseen ja säästää terveydenhuollon resursseja, kun asiaa oikein ajattelee. Kuitenkin, kun uusi hoitomuoto yleistyy, Kai alkaa havaita merkkejä siitä, ettei menetelmä välttämättä olekaan yksiselitteinen vastaus alan kaikkiin ongelmiin.



Psykologian tohtori ja kliinisen psykologian dosentti Tomi Bergström (s. 1990) on kansainvälisesti tunnettu holististen mielenterveyshoitomallien tutkija, joka

on työskennellyt yli kymmenen vuotta psykiatrisen erikoissairaanhoidon psykologina. Häneltä on aiemmin julkaistu nykyisen mielenterveyskäsityksen haasteita kansantajuistava tietokirja. Olkiukko on Bergströmin esikoisromaani.

Bergström, Tomi : Olkiukko

292 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524170840

Ilmestymisaika: Tammikuu 2025

