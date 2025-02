Kuntajohtajat haluavat keskeyttää Inhouse-lainsäädännön valmistelun

Iin kunnalle tunnustus työstä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä (julkaisuvapaa 27.11. klo 15.15) 27.11.2024 15:15:00 EET | Tiedote

Iin kunta saa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiteko 2024 -tunnustuksen kokonaisvaltaisesta työstä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja elämänhallinnan lisäämiseksi. Iissä on huomioitu erityisesti henkisen hyvinvoinnin ja osallisuuden sisällyttäminen kunnan toimintaa ohjaaviin strategisiin suunnitelmiin sekä konkreettiseen hyvinvointityöhön. Olemme todella ylpeitä ja otettuja siitä, että pitkäjänteinen, laaja ja Iin näköinen hyvinvointityömme on näyttäytynyt tunnustuksen arvoisena, iloitsee kunnanjohtaja Marjukka Manninen. Iin kunnan hyvinvointityö nojaa vahvasti strategisiin painopisteisiin: vahvaan ja kestävään kasvuun, luonnonläheiseen Iihin, henkiseen hyvinvointiin sekä systeemiseen muutokseen. Hyvinvointityö on mielestäni hienosti yhdistetty vahvuuksiimme kulttuuriin ja ympäristöön. Kokonaisvaltainen hyvinvointityö on myös aidosti osana vastuullisuustyötämme, korostaa Manninen. Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival kertoo, että Iin kunnassa on saatu erinomaisesti mukaan kylät, yh