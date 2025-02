Oulaskankaan sairaalan muutoksen toinen vaihe alkaa – yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 5.2.2025

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – Kärsämäen akuuttiosaston toiminta lakkaa 1.3.2025 29.1.2025 15:35:21 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on Kärsämäellä pieni, 10-paikkainen akuuttiosasto, jossa työskentelee alle 10 hoitohenkilöstöön kuuluvaa työntekijää sekä ateria- ja puhtauspalvelujen henkilöstöä. Osastolla on ollut henkilöstön saatavuushaasteita, mikä on vaikeuttanut yksikön toimintaa. Myös Pohteen sisäisen valvonnan perusteella on todettu, että yksikkö ei täytä terveydenhuoltolain mukaisia akuuttiosastokriteerejä. Pohde on näiden syiden vuoksi suunnitellut, että osaston toiminta lakkautetaan.