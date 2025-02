Infektioiden leviämistä voidaan vähentää hyvällä käsi- ja yskimishygienialla

Hengitystieinfektiot, kuten nuhakuumeet - flunssa, korona, influenssa ja vatsataudit leviävät yleensä pisara- tai kosketustartuntana.

– Keski-Suomessa on tällä hetkellä liikkeellä useiden eri virusten aiheuttamia hengitystieinfektioita. Näistä influenssan määrä on hieman nousussa, mutta koronan määrät ovat laskemassa. Syksyllä alkaneet hinkuyskä- ja mykoplasmaepidemiat ovat laantumassa. Näiden aiheuttajien lisäksi liikkeellä on runsaasti lievemmän flunssataudin aiheuttajia, joten hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta kannattaa jokaisen huolehtia, kertoo infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka.

Monet taudit leviävät käsien välityksellä kosketuspinnoilta. Hyvä käsihygienia onkin tärkein keino ehkäistä tartuntoja. Käsiä on hyvä pestä säännöllisesti saippualla ja lämpimällä vedellä.

Kädet kannattaa pestä esimerkiksi,

kun menee päiväkotiin, kouluun, työpaikalle, kaverin luo, vierailulle ikääntyneen henkilön luo,

kotiin palatessa,

wc-käynnin ja niistämisen tai yskimisen jälkeen,

kun kädet ovat näkyvästi likaiset sekä

ennen ruokailua.



Käsihuuhdetta voi myös käyttää erityisesti silloin, kun mahdollisuutta käsien pesuun ei ole.

Tautien leviämistä voidaan ehkäistä myös hyvällä yskimishygienialla– yskimällä ja aivastamalla hihaan tai kertakäyttönenäliinaan. Nenäliina laitetaan aivastamisen ja niistämisen jälkeen roskiin. Tämän jälkeen pestään kädet tai käytetään käsien desinfektiohuuhdetta, käsidesiä.

– Sairaana olisi hyvä välttää liikkumista ihmisjoukoissa ja vierailuja esimerkiksi ikääntyneiden läheisten luona, jotta taudit eivät leviäsi läheisiin, hygieniakoordinaattori Jaana Palosara muistuttaa.

Jos sairaana on käytävä esimerkiksi apteekissa tai kaupassa, voidaan tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi käyttää kasvomaskia.

Lisätietoja:

Infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka, p. 014 269 1578, Keski-Suomen hyvinvointialue

Hygieniakoordinaattori Jaana Palosara, p. 040 553 9642, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

